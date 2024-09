Avvicinarsi alle fasi finali del recupero dei relitti di Verity

La nave chiamata 'Verity' è rimasta sommersa sul fondale dell'oceano per diversi mesi, rappresentando una potenziale minaccia per la navigazione marina. Sono in corso piani per il suo recupero, che potrebbero far luce sulla sorte degli ultimi individui non ancora rintracciati.