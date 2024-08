- Avvicinarsi alla cessazione delle rotte alternative sul treno della valle del Reno

A partire da venerdì sera, i treni riprenderanno a circolare sulla Rheintalbahn, un collegamento nord-sud cruciale, come annunciato da Deutsche Bahn (DB). Un portavoce ha rivelato che i treni a lunga percorrenza e alcuni regionali saranno operativi a partire dalla sera di venerdì. Tuttavia, i passeggeri del traffico regionale potrebbero ancora affrontare restrizioni a settembre. I dettagli sono disponibili su www.bahn.de e sull'app DB Navigator. Gli officiali delle ferrovie consigliano inoltre ai passeggeri di prevedere un tempo di viaggio supplementare e di considerare una connessione anticipata se necessario.

Dal 9 agosto, le ferrovie stanno eseguendo lavori di manutenzione sulla connessione sud del tunnel di Rastatt come parte del progetto Karlsruhe-Base. Il portavoce ha confermato che gli aggiustamenti delle rotaie sono stati completati la scorsa settimana e che il lavoro sulla linea aerea è attualmente in corso senza intoppi. Restano ancora compiti complessi relativi alla segnaletica e alla tecnologia di sicurezza nella fase finale della chiusura. Inoltre, un aggiornamento del software è stato eseguito con successo nel centro di controllo di Baden-Baden nel weekend. I treni merci possono anche riprendere l'operazione sulla Rheintalbahn, ma saranno occasionalmente deviati.

Restrizioni aggiuntive nel traffico regionale

Dal 9 agosto alle 5:00 del mattino fino al 9 settembre, i servizi ferroviari continueranno ad essere interrotti a Durmersheim e Rastatt, sowie control centers e commutatori a Rastatt e Baden-Baden. I passeggeri delle linee RE 2 e RE 7 possono aspettarsi alterazioni dell'orario, inclusi ritardi e cancellazioni, e trasporto alternativo temporaneo tra Karlsruhe e Offenburg. I treni delle linee RE 40, RB 41 e RB 44 saranno sostituiti da autobus dalla stazione centrale di Karlsruhe almeno fino a Rastatt. Tutti i treni regionali tra Rastatt e Baden-Baden saranno sospesi il 8 settembre, con servizi di autobus al loro posto.

I servizi limitati persisteranno sulle linee S-Bahn 7 e 8 fino al 21 settembre, come annunciato dall'autorità dei trasporti pubblici di Karlsruhe. Si consiglia ai passeggeri di verificare gli orari delle partenze alle stazioni. Maggiori informazioni sono disponibili online su avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.

I lavori continueranno per anni

All'inizio della chiusura sono state affrontate sfide con il traffico alternativo. Numeri insufficienti di autobus e segnaletica inadeguata per il traffico di sostituzione dei treni erano tra le critiche. I treni merci hanno anche espresso insoddisfazione per il percorso di deviazione previsto in Francia. Tuttavia, le ferrovie sono riuscite a risolvere rapidamente i problemi del traffico merci.

Più di 300 treni locali, a lunga percorrenza e merci utilizzano ogni giorno la linea lunga oltre 170 anni, secondo le ferrovie. "È troppo per la linea", spiega. Pertanto, le ferrovie stanno costruendo due binari aggiuntivi per prevenire ritardi causati da treni lenti. I treni a lunga percorrenza potranno quindi raggiungere velocità fino a 250 chilometri orari. "Ciò ridurrà il tempo di viaggio tra Karlsruhe e Basilea di circa mezz'ora a circa 70 minuti". Il completamento della costruzione dei quattro binari continui è previsto per il 2035, ma l'ampliamento completo della Rheintalbahn da un miliardo di dollari si concluderà nel 2041.

I passeggeri interessati dalla manutenzione in corso sulla Rheintalbahn ad agosto e settembre potrebbero considerare l'uso di mezzi di trasporto alternativi, come gli autobus, per raggiungere le loro destinazioni. Una volta che la manutenzione sarà completata e i treni riprenderanno il servizio, si consiglia ai passeggeri di prevedere un tempo di viaggio supplementare a causa di eventuali ritardi e di considerare connessioni anticipate ove necessario.

