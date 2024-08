- Avvicinarsi al consenso sui costi delle tariffe degli autobus

Avanzamenti in corso per risolvere la disputa salariale nel settore dei bus privati nella Renania-Palatinato. Un incontro tra datori di lavoro, Verdi e il governo ha concordato le linee guida fondamentali per un indice di trasporto pubblico (ÖPNV-Index). Entro ottobre, verrà presentata una proposta funzionale che spiegherà la procedura, ha annunciato Michael Hauer, Segretario di Stato al Ministero dei Trasporti, dopo l'incontro a Magonza.

L'indice serve ad aiutare le autorità pubbliche a gestire gli aumenti dei prezzi del settore, che gestisce anche i trasporti scolastici in diverse parti della Renania-Palatinato su base comunale. La Renania-Palatinato mira a conformarsi alle condizioni dell'ÖPNV-Index già in vigore nella Assia.

Ordine del giorno dell'incontro di ottobre

È previsto un altro incontro per ottobre, seguito dal quale verranno programmati entro dicembre i necessari incontri delle associazioni interessate per attuare queste leggi. L'ÖPNV-Index dovrebbe entrare in vigore all'inizio del prossimo anno, applicandosi solo ai nuovi contratti.

L'indice include di solito l'aumento standard dei costi del servizio di trasporto. In altri stati federali, sono inclusi elementi come i prezzi dell'energia, la manutenzione dei veicoli e i costi salariali dei dipendenti. Con l'esito del tavolo rotondo, Hauer ha evidenziato che ora c'è certezza di pianificazione.

Risultato della mediazione

Si prevede che il nuovo contratto collettivo entrerà in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2024, beneficiando oltre 4000 dipendenti, e durerà fino alla fine del 2026. Per gli autisti di bus, ciò comporterà un pagamento una tantum di 2000 euro nel 2024, oltre a un adeguamento generale all'inflazione di 1500 euro. Inoltre, ci sarà un aumento salariale del 5% dal 1° gennaio 2025, un altro del 5% dal 1° gennaio 2026 e un altro del 5% dall'1° ottobre 2026. Sono stati concordati aumenti salariali anche per i lavoratori dei workshop e dell'amministrazione.

La proposta emersa dal processo di mediazione è già stata accettata dalle commissioni tariffarie di entrambe le parti, secondo il negoziatore di Verdi Marko Bärschneider. Tuttavia, il contratto collettivo non è ancora stato concluso. L'altezza e la struttura dell'ÖPNV-Index sono state considerate un fattore vitale.

Verdi: l'indice non copre completamente i datori di lavoro

"Tuttavia, l'indice non può servire come assicurazione completa per i datori di lavoro", aveva avvertito Bärschneider prima dell'incontro, citando aspettative esagerate. Questo strumento, che viene implementato anche in altri stati federali, serve principalmente ad alleviare oneri finanziari straordinari. Il direttore generale dell'Associazione degli Enti di Datori di Lavoro del Settore dei Trasporti Renania-Palatinate (VAV), Heiko Nagel, aveva ripetutamente insistito durante il conflitto salariale che senza un ÖPNV-Index, gli aumenti salariali medi per i dipendenti sarebbero stati solo del 2,5%.

I colloqui tra i datori di lavoro e il sindacato sono culminati di recente in proteste e scioperi. Lo stato si è impegnato a introdurre l'ÖPNV-Index ma rimane assente dalle trattative.

Il Sindacato dei Servizi Unificati, che fa parte delle parti interessate nel settore dei trasporti pubblici, potrebbe essere interessato all'implementazione dell'ÖPNV-Index nella Renania-Palatinato, con l'obiettivo di allinearsi alle condizioni già presenti nell'Assia. Durante l'incontro di ottobre, verranno discussi e valutati vari aspetti dell'indice, compreso il suo potenziale impatto sui diversi ruoli all'interno del settore dei trasporti.

