Avvicinante chiusura: Watergate Berlino, in programma per chiudere entro la fine del 2024

Un popolare club di Berlino, Wilde Renate, situato a Friedrichshain, ha annunciato la sua chiusura entro la fine del 2025. Nel frattempo, il Watergate, situato sulla Sprea a Kreuzberg, con una storia di 22 anni, chiuderà entro la fine dell'anno, come suggerito dai gestori tramite Instagram. Si prevedono grandi festeggiamenti di addio fino alla fine dell'anno.

In un post su Instagram, i gestori del Watergate hanno confessato: "Dopo attenta riflessione, abbiamo deciso di chiudere le nostre operazioni di club alla fine dell'anno, senza rinnovare il contratto di affitto". I costi crescenti e un cambiamento nella scena dei club sono stati i principali motivi dietro questa decisione. Il loro post su Instagram si conclude con: "La festa è finita - evviva la festa".

Ulrich Wombacher, uno dei tre gestori del club, ha dichiarato al "Berliner Zeitung" che il post è stato pubblicato da loro. Il cambiamento post-pandemia ha avuto un grande impatto sull'attività, e la cultura dei club un tempo fiorente non sostiene più come in passato.

Le chiusure prolungate dei club hanno avuto un impatto significativo sulla scena, e il turismo a basso costo ha portato a un calo dell'importanza internazionale di Berlino. Wombacher ha aggiunto che i costi crescenti dei DJ e l'aumento dei festival hanno reso le operazioni sempre più difficili. "Una volta svanito il fascino del turismo, rimane Berlino non lucidata", ha aggiunto.

Il fascino di Kreuzberg è diminuito, colpito da problemi di droga, senza tetto e criminalità. "Niente è eterno. Anche i pub di Berlino sono scomparsi". Wombacher si chiede: "Non è possibile che i club siano temporanei, come un fenomeno culturale passeggero?"

Per quanto riguarda il finanziamento statale, Wombacher non è favorevole. Crede che "la cultura del club funziona in modo diverso. (...) La cultura del club è spontanea, personale. Non puoi confinarla in un'economia pianificata, anche se ne abbiamo beneficiato".

Di recente, a agosto, Wilde Renate a Friedrichshain ha annunciato la sua chiusura entro la fine del 2025. Il proprietario ha scelto di non rinnovare il contratto di affitto.

