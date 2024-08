Avvertita la Germania incontra dei giganti che improvvisamente si svegliano

Dopo un avvio lento la mattina presto, la squadra di basket tedesca si presenta come una vera squadra di vertice e raggiunge agevolmente le semifinali olimpiche. Lì, affronta di nuovo la squadra ospitante Francia, che elimina la co-favorita Canada.

Non è stata la migliore partenza per la squadra di basket tedesca martedì mattina a Parigi. "Giocare così presto è davvero difficile", ha detto il capitano Dennis Schröder dopo la vittoria poco entusiasta ma mai in pericolo per 76-63 sulla Grecia. "Eravamo sotto di 12, ma la partita è lunga. Ci siamo detti: 40 minuti". Nonostante un ritardo iniziale di 12 punti e un initially dominante Giannis Antetokounmpo, i Campioni del Mondo sono riusciti a rimettersi in gioco, pareggiare all'intervallo e dimostrare quella classe in più che li rende la maggiore minaccia alla "Missione Oro" della squadra USA alle Olimpiadi.

Raggiungere la prima semifinale olimpica nella storia della basket tedesca ha anche dato alla squadra di coach Gordon Herbert due possibilità di vincere una terza medaglia nel terzo torneo internazionale in tre anni. Questo era un tempo l'ambizione ambiziosa e inizialmente derisa del coach canadese, che ora è vicina al suo glorioso compimento.

Nel stile di una squadra di vertice

Anche senza il capitano in forma, la squadra tedesca è riuscita a giocare la sua profondità, il suo equilibrio e la sua versatilità. "Ho avuto difficoltà per tutta la partita", ha detto Schröder, che ha segnato 13 punti e 8 assist. "Ma la squadra ci ha portato. Franz è stato grande. E tutti quelli che sono entrati dalla panchina sono stati forti. Shoutout a tutti i miei compagni di squadra che hanno portato energia dalla panchina e hanno reso possibile la vittoria di oggi."

Herbert ha cambiato la sua difesa presto, ha rafforzato la zona e non solo ha tolto i denti ad Antetokounmpo (8 punti iniziali, 22 in totale) ma ha anche costretto i Greci, deboli da lontano, a sempre più tiri da lontano, che hanno mancato sempre di più. Allo stesso tempo, ha portato il ribaltamento del gioco con l'introduzione di Johannes Thiemann (10 punti), Isaac Bonga (9), Moritz Wagner (8) e Nick Weiler-Babb (5).

"Quando il coach è arrivato qui, ha richiesto che accettassimo i ruoli che ha per noi", ha spiegato il vincitore della partita Thiemann dopo il gioco. "Che abbiamo mantenuto la squadra insieme è enorme per noi. Conosciamo i nostri ruoli, ci conosciamo dentro e fuori e giochiamo insieme. Tutti sanno che Dennis e Franz sono i giocatori di vertice, e tutti accettano questo. Ma quando sei chiamato, tutti possono contribuire con la loro parte, ed è questo il punto chiave per noi."

"Il primo cinque stabilisce il tono, ma il nostro lavoro dalla panchina è portare energia, fare il lavoro sporco e vincere i 50/50", dice Weiler-Babb, la cui difesa aggressiva nella metà campo ha quasi completamente soffocato l'attacco greco già unidimensionale e ha messo la Germania sulla strada della vittoria dopo l'intervallo. Il miglior marcatore Franz Wagner ha preso il comando con un totale di 18 punti e 7 dei suoi 8 tiri riusciti dalla zona area.

Francia di nuovo, ma circostanze diverse

Il coach era soddisfatto: "Uno dei nostri grandi punti di forza è che ho 12 giocatori che posso usare. Gli altri hanno consegnato oggi. La nostra seconda unità è entrata e ha fatto un lavoro fantastico. La nostra intensità e l'energia sono migliorate subito. Hanno stabilito il tono, e abbiamo giocato molto meglio dopo l'intervallo."

Nella prima semifinale del prossimo giovedì (dalle 17:30), la Germania affronta di nuovo la squadra ospitante Francia. La "squadra Tricolore" ha sorpreso tutti eliminando i favoriti e precedentemente imbattuti canadesi. Una vittoria per 82-73 in casa non solo ha cambiato la percezione collettiva della squadra guidata da Vincent Collet, ma ha anche riportato alla memoria i tornei passati. In passato, la squadra francese ha iniziato debole nelle fasi a eliminazione diretta, solo per trasformarsi in quasi imbattibili pesi massimi, come al EuroBasket 2022 quando ha raggiunto la finale.

Dopo la sconfitta per 85-71 della Germania nella partita preliminare contro la Francia dello scorso venerdì, le tensioni erano alte. Evan Fournier ha criticato Collet e il suo stile di gioco, portando il coach a mettere in panchina il suo veterano, insieme a Rudy Gobert, quattro volte vincitore del premio di difesa dell'NBA. "Volevo giocare piccolo e iniziare con un cinque difensivo", ha difeso la sua decisione di iniziare Isaia Cordinier e Guershon Yabusele. Si è rivelato un colpo maestro, poiché Yabusele (22 punti) e Cordinier (20) sono diventati i vincitori della partita per la Francia.

Un pazzesco tiro da tre punti di Fournier, fatto dalla linea di metà campo, ha trasformato il Paris Bercy Arena in una frenesia negli ultimi secondi. Come la Germania, la Francia ha beneficiato dei suoi giocatori di riserva. La superstar Wembanyama ha segnato solo 7 punti, mentre Gobert, Nic Batum e Nando De Colo non hanno segnato affatto. Dopo la partita, Gobert e Collet hanno aggiunto un altro mistero sostenendo che Gobert ha avuto un intervento chirurgico al dito, che Collet ha prontamente negato. Non è chiaro se e quanto Gobert giocherà contro la Germania.

Una cosa è certa, comunque: i rivitalizzati ospiti sono probabili che siano molto più pericolosi nel rematch di una settimana fa. "La Francia ha fatto un forte ritorno", ha detto Herbert martedì sera. "Hanno risposto bene, hanno il vantaggio del campo e hanno avuto un grande inizio oggi. Questo ovviamente è difficile per l'avversario. Abbiamo giocato l'uno contro l'altro quattro volte nell'ultimo mese, quindi ci conosciamo molto bene. Mi aspetto una partita molto più vicina dell'ultima volta."

Il momento clou della giornata è stata la rimonta della Serbia contro l'Australia, che ha vinto 95:90 ai tempi supplementari. Patty Mills, con 26 punti, aveva tenuto a bada i serbi e aveva costretto i tempi supplementari con un canestro all'ultimo secondo. Nella frazione supplementare, la Serbia ha saputo reagire, diventando la prima squadra a vincere una partita ad eliminazione diretta dopo essere stata sotto di almeno 12 punti all'intervallo.

La rimonta della Serbia è arrivata quando l'allenatore Svetislav Pešić ha chiamato un timeout a metà del secondo quarto, con la sua squadra sotto di 24 punti. Le sue parole decise hanno svegliato la sua squadra, con sei giocatori che hanno segnato in doppia cifra, guidati dalla superstar e MVP dell'NBA Nikola Jokić, che ha preso il controllo del gioco nel finale e ha portato la sua squadra alla vittoria con 21 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Jokić ha dominato i tempi supplementari, con quasi tutti i punti che portavano la sua firma.

Il resto è storia: gli Stati Uniti hanno dominato la partita contro il Brasile nel quarto e ultimo quarto di finale, con il Brasile che sembrava sopraffatto in tutti gli aspetti. L'allenatore Steve Kerr ha schierato la sua prima formazione: LeBron James, Steph Curry, Devin Booker, Jrue Holiday e Joel Embiid. Gli starter hanno segnato 46 dei 63 punti USA nel primo tempo. Una serie di 14-2 all'inizio e una serie di 15-0 alla fine del primo tempo hanno deciso la partita. Kevin Durant (11 punti, totale 494) ha superato Lisa Leslie diventando il miglior marcatore di sempre nella storia della pallacanestro USA, uomini e donne. Devin Booker è stato il miglior marcatore con 18 punti, Anthony Edwards ha segnato 17 punti e LeBron James ha contribuito con 12 punti e 9 assist.

Gli Stati Uniti hanno ora un record di 34-1 dal 2004 e sono a due vittorie dalla loro quinta medaglia d'oro olimpica consecutiva. Si scontreranno di nuovo con la Serbia, avendo già vinto sia un'amichevole ad Abu Dhabi (105-79) che l'apertura del Gruppo C (110-84).

