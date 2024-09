- Avvertimento sulle potenziali conseguenze dopo il voto elettorale statale nell'area di cucitura

Il capo di Deutsche Bank, Christian Sewing, lancia l'allarme dopo le elezioni statali in Sassonia e Turingia, avvertendo che questi risultati potrebbero influire sulla Germania come opzione di investimento degna di nota. "È essenziale analizzare ciò che questi risultati elettorali e le loro cause sottintese implicano per la nostra posizione e il suo status di investimento", ha dichiarato Sewing al summit bancario di Handelsblatt a Francoforte. L'aumento del sostegno a partiti con ideologie radicali serve come "richiamo alla realtà per finalmente istituire contromisure", ha dichiarato Sewing, evitando di menzionare partiti specifici.

Le paure degli investitori sulla simpatia politica

"Dobbiamo dimostrare alle persone che la soluzione ai loro problemi non si trova agli estremi, ma nel cuore della società". Per farlo, la Germania deve rimanere competitiva e evitare di rimanere indietro.

La comunità internazionale ha iniziato a scrutare la Germania con crescente preoccupazione, secondo Sewing. "Gli investitori mettono in discussione la nostra capacità di riformare e il nostro impegno e voglia di consegnare". Ora ci sono anche preoccupazioni sulla affidabilità politica. Una democrazia robusta e affidabile ha sempre rafforzato la Germania, ma ora viene messa alla prova.

"Pronti a Mettere Ancora Più Ore e Impegno"

La soluzione all'incertezza tra i votanti e gli investitori, secondo Sewing, è la crescita. Ha sostenuto cambiamenti fondamentali e una maggiore determinazione per consegnare. "Per me, è essenziale riaccendere il nostro consenso sul fatto che la crescita è una cosa buona, anzi, una necessità". La Germania deve superare la crescita potenziale del 0,4% suggerita dal Consiglio degli esperti per l'economia tedesca.

"This can only be accomplished if we also transform our stance towards work; if we're ready to work harder and longer," Sewing insisted. More incentives are needed to incentivize work and performance. The weekly and lifetime working hours also need to expand. "With an average of 28 hours per week and retirement at 63, we won't cut it."

Le preoccupazioni degli investitori internazionali sulla stabilità politica della Germania potrebbero avere un impatto negativo sulle opportunità di investimento in Germania, come ha sottolineato il capo di Deutsche Bank, Christian Sewing. Alla luce del crescente sostegno a partiti radicali nelle recenti elezioni statali, la Germania deve rafforzare il suo impegno nel mantenere un sistema democratico robusto e affidabile per riguadagnare la fiducia degli investitori.

