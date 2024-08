- Avvertimento rilasciato dal coach Enochs: l'Hertha supera la sua posizione attuale in campionato.

La SSV Jahn Regensburg non si lascia condizionare dal difficile inizio di stagione della Hertha BSC e mantiene la propria linea in vista del match di Berlino. Nonostante la squadra della capitale abbia ottenuto solo un punto nelle prime due partite, l'allenatore della Jahn, Joe Enochs, mantiene la calma. "Non sottovalutiamo la Hertha BSC. Sono una potenza nella 2. Bundesliga", ha dichiarato in vista del match di sabato (13:00 CET/Sky) allo Stadio Olimpico di Berlino. "Dobbiamo dare il massimo se vogliamo avere una possibilità di vincere".

Allenata dall'ex allenatore del Norimberga Cristian Fiel, la Hertha ha subito una sconfitta per 1-2 in casa contro il Paderborn nella prima partita e poi ha pareggiato 1-1 contro l'Hamburger SV. Enochs ha lanciato un monito contro l'eventuale sottovalutazione delle loro prestazioni. Nella partita contro il Paderborn, la Hertha ha mancato un'importante occasione per invertire la situazione. "E se si esamina la partita away contro l'Hamburg, la Hertha ha dominato la seconda metà, meritava il pareggio e aveva il potenziale per aggiudicarsi la vittoria. E la loro prestazione in Coppa DFB? Parla da sola". La Hertha ha vinto per 5-1 contro il Hansa Rostock in coppa.

La Jahn ha orchestrato un colpo di scena in coppa

Dopo la promozione, la Jahn ha iniziato il campionato con una sconfitta per 0-2 ad Hannover e poi ha vinto per 1-0 contro l'Ulm. Poi ha stupito la Bundesliga con una vittoria per 1-0 contro il VfL Bochum in Coppa DFB. Enochs ha promesso di portare la squadra che ha brillato nelle vittorie recenti sul campo di battaglia di Berlino.

