Avvertimento rilasciato da Putin, che indica che la NATO potrebbe potenzialmente essere coinvolta in un conflitto con la Russia se permettono all'Ucraina di utilizzare missili occidentali a lungo raggio contro di loro.

Il leader russo ha dichiarato che se i paesi della NATO, specificamente gli Stati Uniti e i paesi europei, si impegnano in un conflitto con la Russia, la loro risposta sarà adattata alla natura mutevole delle minacce che affrontano.

Secondo il presidente russo, l'esercito ucraino non ha la capacità di utilizzare efficacemente le armi avanzate, a lungo raggio e ad alta precisione fornite dall'Occidente senza assistenza esterna per il targeting.

Gli Stati Uniti hanno già offerto supporto intelligente all'Ucraina e hanno aiutato nel targeting, anche se non con l'attuale armamento a lungo raggio in considerazione.

Secondo il Senior Fellow Dr. Stacie Pettyjohn del Center for New American Security, le forze ucraine potrebbero avere accesso a ulteriori risorse di intelligence, a seconda del bersaglio, come l'immagini satellite commerciali.

Durante una conferenza stampa del giovedì, il Segretario di Stato Antony Blinken ha confermato che gli Stati Uniti continuano a fornire supporto intelligente alle forze ucraine, ma è rimasto silente sulla possibilità di aumentare la condivisione di informazioni.

È stato nel ottobre 2023 che gli Stati Uniti hanno equipaggiato per la prima volta l'Ucraina con missili a lungo raggio del sistema missilistico tattico dell'esercito (ATACMS), arrivando a circa 186 miglia. Kyiv ha spinto i propri alleati a consentire il dispiegamento di sistemi d'arma in grado di raggiungere aree più lontane nel territorio russo.

Il Ministro della Difesa Rustem Umerov ha detto a CNN's Alex Marquardt che gli aeroporti russi che bombardano le città ucraine rientrano nella portata dei colpi di profondità. Finora, l'Ucraina ha utilizzato la sua scorta esistente di missili ATACMS a lungo raggio per colpire gli asset russi in Crimea occupata, tra cui le difese aeree, i depositi di munizioni e gli aeroporti.

L'avvertimento del leader russo sulle azioni della NATO che influenzano la loro risposta si estende oltre i loro confini immediati, con potenziali ripercussioni sul panorama politico globale del mondo.

Considerando le tensioni in aumento in Europa, la comunità internazionale dovrebbe monitorare da vicino l'evoluzione della situazione tra la Russia e i paesi occidentali in Europa.

