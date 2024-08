- Avvertimento per potenziali problemi di linguaggio a Barmer

Sembra che stiate sottolineando che i disturbi del linguaggio sono in aumento tra i bambini del Baden-Württemberg, come suggerito da un rapporto della compagnia di assicurazione sulla salute Barmer. Questo studio evidenzia che i bambini tra i sei e i dodici anni hanno difficoltà a formare parole, costruire frasi e comprendere il linguaggio scritto e parlato. La Barmer utilizza i dati del suo atlante dei bambini per sostenere questo, rivelando che i giovani spesso scambiano parole, omettono o cambiano suoni, strutturano male le frasi e usano un linguaggio inappropriato per la loro età. Problemi come balbuzie, sigmatismo e mutismo sono anche stati osservati.

Secondo lo studio, circa il 12,5% dei bambini fino all'età di quindici anni è stato diagnosticato con tali disturbi del linguaggio due anni fa, il che equivale a circa 203.600 bambini. I ragazzi sono più frequentemente colpiti, con un tasso del 14,8%, rispetto alle ragazze al 10%. Inoltre, lo studio ha rilevato che questi problemi sono aumentati notevolmente negli ultimi dieci anni. Il tasso per i ragazzi è aumentato del 24,4% e per le ragazze del 21% rispetto al 2012.

Secondo la Barmer, i genitori sono i principali responsabili di questi problemi del linguaggio. Winfried Ploetz, responsabile regionale della Barmer nel Baden-Württemberg, ritiene che i genitori siano la chiave per lo sviluppo linguistico dei loro figli. Egli sottolinea che i genitori devono riconoscere se stessi come modelli linguistici. Le conversazioni regolari e il supporto attivo dei genitori sono essenziali. Inoltre, è importante per i genitori mantenere il contatto visivo, adattare il ritmo del discorso e il livello del linguaggio all'età dei bambini e ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo.

La Barmer consiglia ai bambini di praticare la pronuncia a casa attraverso esercizi regolari. Le app di terapia del linguaggio possono aiutare a rendere questi esercizi divertenti per i bambini, in quanto possono completare i compiti logopedici sui tablet, smartphone o computer.

Per questo studio, la compagnia di assicurazione sulla salute Barmer ha analizzato, standardizzato e estrapolato i dati dei suoi membri in base alle statistiche di genere e gruppi di età dell'Ufficio federale di statistica. Fino a luglio 2022, più di 88.100 bambini nel gruppo di età rilevante erano assicurati con la Barmer nel Baden-Württemberg.

I risultati dello studio rivelano che la balbuzie, tra gli altri disturbi del linguaggio, è uno dei problemi che colpiscono i bambini, come indicato dall'aumento del tasso di frasi mal strutturate e dell'uso di linguaggio inappropriato. I genitori sono identificati come giocando un ruolo significativo nel mitigare questi problemi del linguaggio, con Winfried Ploetz che suggerisce che dovrebbero servire come modelli linguistici e impegnarsi in conversazioni regolari con i loro figli.

Leggi anche: