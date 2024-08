- Avvertimento per il caldo a sud-ovest martedì, fino a 100 gradi.

Temperatures elevate e umidità in aumento previsti dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) per il Sudovest, con avvertimenti per lo "stress termico estremo" parziale. Gli esperti meteorologici si aspettano il picco di calore martedì, con temperature fino a 37 gradi. Ciò potrebbe battere il record annuale di 35,4 gradi registrato a fine luglio a Müllheim (Alta Foresta Nera). Inoltre, "l'umidità aumenterà", ha dichiarato un portavoce del servizio meteorologico. Da metà settimana, potrebbero verificarsi forti temporali.

Previsioni mostrano "stress termico estremo"

Ma prima, lunedì farà caldo con temperature fino a 36 gradi nell'Alta Renania Settentrionale. Con l'umidità e il vento debole, le temperature potrebbero percepire fino a 40 gradi, come indicano le previsioni. Nelle montagne, sono previste temperature massime di 29 gradi. Verso sera, potrebbe diventare localmente umido. Il servizio meteorologico prevede rovesci e temporali per le montagne e, con bassa probabilità, per l'Alta Svevia.

Gli esperti meteorologici si aspettano anche "stress termico estremo" martedì, con temperature di 29 gradi nelle montagne e fino a 37 gradi nella Renania Palatinata. "Considero molto probabile che il record annuale di caldo verrà superato di nuovo martedì e rimarrà in Baden-Württemberg", ha dichiarato il portavoce del DWD. Si tratta della temperatura più alta misurata in Germania quest'anno. In serata, potrebbero verificarsi rovesci e temporali locali.

Durante la prima parte della settimana, le temperature notturne non scenderanno sotto i 20 gradi in alcune zone, rendendo possibili due cosiddette "notti tropicali".

Temporali diffusi a metà settimana

Mercoledì le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo massime di 26-32 gradi. Poi, nel Sudovest, ci saranno rovesci e temporali diffusi. Sono previsti grandine, raffiche di vento e forti piogge, si è detto.

Il DWD continua ad avvertire per lo "stress termico estremo", prevedendolo martedì nella Renania Palatinata con temperature fino a 37 gradi. Il portavoce del Servizio Meteorologico Tedesco ritiene che il record annuale di caldo verrà superato anche in questo giorno.

