Avvertimento per i segni di Bitcoin sui marciapiedi

A volte, sembra che ci siano contanti sparsi per le strade, ma poi si rivela che sono falsi quando si cerca di utilizzarli. Accadono cose simili anche con i presunti portafogli cartacei Bitcoin lasciati in giro da personaggi loschi per truffare le persone.

L'Ufficio Centrale di Polizia Criminale della Baviera (LKA) sta avvertendo il pubblico di una truffa che coinvolge portafogli cartacei Bitcoin falsi. Ecco come funziona: individui senza scrupoli lasciano borse di plastica per strada contenenti una stampa di un portafoglio cartaceo falso e una ricevuta che mostra un pagamento di oltre 10.000 euro.

Queste borse sono progettate per sembrare che qualcuno abbia recentemente acquistato Bitcoin e li abbia persi. Se un passante scannerizza il codice QR sul portafoglio stampato per vendere i Bitcoin, viene reindirizzato a un sito web falso. I truffatori cercano di raccogliere informazioni personali e richiedono una alta "tassa di elaborazione" di circa il 3%, molto più del normale 0.5% della commissione di scambio Bitcoin. Una volta pagata la tassa, promettono di rilasciare i fondi, ma ovviamente non lo fanno.

I portafogli cartacei per le criptovalute, come i Bitcoin, non sono limitati alle app sui telefoni o ai dispositivi di archiviazione. È possibile anche risparmiare i propri asset in criptovaluta su carta, tramite una semplice stampa che include le chiavi pubbliche e private del portafoglio e i codici QR per le transazioni.

I portafogli cartacei possono essere paragonati al contante vero e proprio. È possibile crearli a casa o riceverli da distributori specializzati quando si acquistano Bitcoin. Se si trova una borsa di plastica con un presunto portafoglio cartaceo all'interno, l'LKA consiglia di consegnarlo alla stazione di polizia più vicina. Questa truffa è già stata segnalata a Vienna all'inizio dell'anno, poiché i portafogli cartacei falsi hanno iniziato a comparire nella capitale austriaca.

Nonostante l'aumento delle transazioni in valute digitali, gli episodi di crimine come l'utilizzo di portafogli cartacei Bitcoin falsi continuano a rappresentare una minaccia per gli utenti ignari. La scoperta di un portafoglio cartaceo Bitcoin falso può portare a una significativa perdita finanziaria e furto di identità, sottolineando l'importanza della prudenza e della segnalazione di tali episodi alle autorità come l'LKA.

