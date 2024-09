Avvertimento: etichettare un candidato come 'fascista' potrebbe provocare aggressione, ma Vance non menziona questo termine spesso usato per Harris da Trump.

In precedenza, Vance aveva condannato un congressista democratico per aver affermato lo scorso anno che Trump avrebbe dovuto essere "eliminato". (Il congressista aveva poi riconosciuto la sua "scelta di parole inappropriata", sostenendo di aver discusso su come Trump avrebbe dovuto essere sconfitto durante le elezioni.) Vance aveva poi commentato: "Vedi, possiamo dissentire o dibattere, ma non possiamo consigliare al pubblico americano che un candidato è un fascista e, se eletto, sarebbe la fine della democrazia americana".

Vance aveva omesso di menzionare che Trump ha spesso informato il pubblico americano che il suo avversario, la Vicepresidente Kamala Harris, è una fascista, la cui elezione segnerebbe la fine della nazione stessa.

In effetti, Trump ha etichettato Harris come fascista non meno di due volte solo nella scorsa settimana.

"È una marxista, comunista, fascista, socialista", ha dichiarato Trump durante un comizio in Arizona giovedì.

"È un radicale di sinistra, marxista, comunista, fascista", ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa venerdì mentre attaccava Harris.

Non si trattava di una nuova tattica. "Abbiamo un individuo fascista che corre e che è incompetente", ha detto Trump ai residenti della Virginia durante una fermata della campagna ad agosto; in un comizio in Arizona ad agosto, Trump ha detto che la vera divisione nella politica americana è tra i patrioti con valori tradizionali e "questi fascisti di sinistra guidati da Harris e il suo gruppo".

E Trump è andato oltre nel dire che eleggere Harris significherebbe la fine della democrazia americana. Ha detto quest'estate che eleggere Harris significherebbe "non avrai più un paese" e che "non ci sarà più un paese".

Un rappresentante di Vance non ha risposto immediatamente alla richiesta di CNN del martedì per chiarire se Vance sta incoraggiando Trump a moderare il suo linguaggio e, in caso contrario, cosa Vance percepisce come la distinzione tra le parole di Trump e la retorica "della sinistra" che stava condannando.

Vance ha argomentato nel suo discorso di lunedì che non c'è un "problema di entrambi i lati". Ha riconosciuto che i conservatori non "hanno sempre ragione", ma ha argomentato che il fatto che "nessuno ha tentato di uccidere Kamala Harris negli ultimi mesi" dimostra che il problema della retorica infiammatoria verso i candidati presidenti è unilaterale.

Tuttavia, Harris ha affrontato minacce violente per anni, comprese quelle degli ultimi mesi. Solo ad agosto, un uomo della Virginia e uno del Tennessee sono stati separatamente accusati di aver emesso minacce di morte contro di lei.

La dichiarazione di Vance sul non consigliare al pubblico di considerare un candidato fascista potrebbe trascurare i ripetuti riferimenti di Trump alla Vicepresidente Kamala Harris come fascista. In effetti, Trump ha chiamato Harris una fascista diverse volte di recente, inclusa la dichiarazione di lei come "marxista, comunista, fascista" e una "radicale di sinistra, marxista, comunista, fascista".

