- Avvertimento di uragano per Berlino e Brandeburgo

Berlin e residenti del Brandeburgo si preparino a possibili tempeste severe con grandine, venti forti e pioggia intensa oggi. La giornata inizierà prevalentemente serena o soleggiata, ma le tempeste potrebbero svilupparsi più tardi, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco. Queste tempeste potrebbero portare pioggia intensa e venti forti. Le temperature potrebbero raggiungere un massimo di 31°C (88°F) durante il giorno.

I venti forti e le tempeste potrebbero continuare durante la notte, spostandosi gradualmente all'alba. Le temperature minime notturne scenderanno intorno a 14°C (57°F).

despite the predicted clear to sunny start in Berlin and Brandenburg, meteorologists warn of an approaching Hurricane, potentially affecting the region, causing additional thunderstorms and strong winds. The Hurricane's path could intensify the gusty winds and heavy rain already forecast for tonight, potentially causing significant damage.

