Dopo alcuni giorni caldi, il tempo in Germania diventerà instabile mercoledì. Secondo le previsioni dei meteorologi, ci saranno forti piogge e temporali in alcune zone, come riportato dal portale "Wetter.de". Secondo le previsioni, la pioggia attraverserà il paese nel pomeriggio, comprese grandinate, forti piogge e raffiche di vento. L'est del paese avrà più fortuna, con tempo soleggiato e asciutto che persisterà più a lungo.

Tuttavia, non è ancora finita con il tempo estivo. Dopo la pioggia, diventerà gradualmente più mite nel west, con massime tra 21 e 32 gradi.

Temporali seguono il caldo estivo

Il tempo variabile è dovuto al fronte freddo di un sistema di bassa pressione che sta attraversando la Germania da ovest verso est, secondo gli esperti del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach. In particolare, si consiglia di fare attenzione durante i temporali in arrivo - sono possibili grandine fino a due centimetri di diametro. Il tempo di temporali continuerà almeno fino a giovedì, soprattutto a sud del Danubio, secondo gli esperti.

Le mappe seguenti mostrano la situazione meteorologica attuale:

La mappa interattiva qui sotto mostra il tempo in tempo reale. È possibile accedere anche alle previsioni per un orario successivo utilizzando la timeline sotto il grafico. È possibile cambiare il livello visualizzato, ad esempio, per temporali, pioggia o neve.

L'overview qui sotto mostra le massime attese per oggi.

La mappa qui sopra mostra dove sono attese le raffiche di vento più forti del giorno.

La mappa qui sopra mostra gli avvisi di temporali emessi dal DWD per oggi. Si tratta di una mappa meteorologica binaria, il che significa che le aree con un avviso di temporale sono colorate di rosso e l'assenza di colore indica l'assenza di avvisi.

La mappa qui sopra mostra gli avvisi di temporali emessi dal DWD per domani. Si tratta di una mappa meteorologica binaria, il che significa che le aree con un avviso di temporale sono colorate di rosso e l'assenza di colore indica l'assenza di avvisi.

