- Avvertimento di sospetto sabotaggio nelle caserme

Dopo il sospetto sabotaggio alla base aerea di Colonia-Wahn, le Forze Armate Tedesche (Bundeswehr) hanno dato l'all-clear. Le indagini sull'acqua potabile non hanno rivelato alcuna anomalia. "Non sono state rilevate superamenti dei limiti dell'Ordinanza tedesca sull'acqua potabile. L'acqua può essere utilizzata di nuovo", ha annunciato il Comando Territoriale delle Forze Armate Tedesche a Berlino.

La base è stata chiusa il mercoledì. C'era il sospetto che l'approvvigionamento idrico potesse essere stato sabotato, il che è stato ora escluso. La polizia è stata allertata dalle Forze Armate Tedesche dopo che era stato segnalato un "persona non autorizzata" sulla proprietà. Tuttavia, nessuno è stato trovato inizialmente. Tuttavia, è stato scoperto un buco in una recinzione che porta all'impianto idrico della base.

Le Forze Armate Tedesche hanno anche segnalato "valori anomali dell'acqua" e hanno avviato ulteriori indagini. L'approvvigionamento idrico della base è stato interrotto e i soldati sono stati riforniti con taniche d'acqua.

Inizialmente, sono state avviate indagini della polizia per violazione di proprietà contro ignoti. È stato anche segnalato che il dipartimento di sicurezza dello stato era coinvolto.

