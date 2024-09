Avvertimento di potenziale esplosione a Springfield, Stati Uniti

A causa di una falsa accusa diffusa dai Repubblicani degli Stati Uniti, in particolare da Donald Trump, secondo cui i migranti avrebbero mangiato animali domestici a Springfield, Ohio, questa piccola città è sotto i riflettori da tempo. Ora, l'amministrazione comunale ha ricevuto una minaccia di bomba. Come riportato su Facebook dall'amministrazione comunale, sia il municipio che una scuola elementare sono stati chiusi. L'avvertimento minaccioso è stato inviato via email al mattino e sono in corso gli sforzi per identificare il mittente.

Il dibattito sui migranti a Springfield è iniziato quando i membri del Partito Repubblicano, compreso il candidato alla vicepresidenza J.D. Vance, hanno diffuso voci infondate su migranti haitiani che avrebbero rubato e mangiato animali domestici per fomentare l'ostilità verso gli immigrati.

Queste accuse sono state costantemente smentite dalle autorità cittadine come infondate. Nonostante ciò, Trump ha sollevato queste affermazioni durante un dibattito televisivo con la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris, sostenendo che gli immigrati a Springfield stavano divorando gli animali domestici dei residenti locali. Nonostante la minaccia di bomba, Trump ha continuato a promuovere questa falsa narrazione sulla sua piattaforma online, sostenendo che l'Ohio è invaso da migranti illegali, principalmente haitiani.

Conseguenze Gravi

Giovedì, la Casa Bianca ha espresso preoccupazione, avvertendo che tale disinformazione potrebbe mettere in pericolo le persone. "Questo tipo di disinformazione è pericoloso perché ci saranno persone che ci crederanno, indipendentemente da quanto sia assurda e sciocca", ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale. C'è il rischio che queste persone possano agire impulsivamente, potenzialmente causando danni ad altri.

L'immigrazione rimane un tema caldo per le elezioni presidenziali del 5 novembre. Trump ha scelto di fare campagna su una posizione dura e restrittiva verso gli immigrati.

Springfield ospita circa 58.000 residenti e ha recentemente registrato un aumento dell'immigrazione da Haiti. Un quotidiano locale stima che la popolazione haitiana in città si aggiri tra i 10.000 e i 15.000. La nazione caraibica di Haiti sta lottando con l'instabilità politica e la violenza delle gang, soprattutto nella sua capitale, Port-au-Prince, che ha costretto molte persone a lasciare il paese.

La Commissione, composta da leader locali e ufficiali delle forze dell'ordine, sta attivamente indagando sulle false accuse e la recente minaccia di bomba a Springfield. La Commissione condanna fermamente la diffusione di disinformazione, sostenendo che essa minaccia la pace e la sicurezza della comunità.

Leggi anche: