Avvertimento di imminente catastrofe emesso da Gross riguardo alla centrale nucleare di Saporichskaya

07:18 Governatore: Almeno due morti a Lviv a causa di bombardamenti

Almeno due persone sono morte a causa dei bombardamenti russi (vedi voci 06:17 e 05:29) nella città ucraina occidentale di Lviv, come dichiarato dal governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyy, su Telegram. Diciannove persone sono rimaste ferite.

06:53 L'Ucraina cerca ulteriore aiuto agrario e per la bonifica delle mine

L'Ucraina sta cercando ulteriore assistenza per la ricostruzione del suo settore agricolo e per la bonifica delle mine, come riportato dal quotidiano tedesco "Rheinische Post", citando una risposta del governo tedesco a una domanda parlamentare. Ciò include un programma di finanziamento per le terre agricole vicino alla linea del fronte. "Il governo tedesco è stato invitato a considerare un eventuale supporto", afferma il giornale. Ciò includerebbe l'offerta di una premio di sicurezza per il personale. L'Ucraina ha anche richiesto un'estensione di un programma finanziato dal Ministero dell'Agricoltura per la fornitura di generatori. "Inoltre, l'Ucraina ha richiesto supporto per la bonifica delle mine nelle aree vicino alla linea del fronte", afferma il giornale. Secondo il governo tedesco, il Ministero della Cooperazione Economica e dello Sviluppo è già al lavoro su un progetto di rilevamento e bonifica delle mine.

06:17 Ucraina: Incendio dopo attacco con droni Shahed a Lviv

È scoppiato un incendio vicino alla stazione ferroviaria principale della città ucraina di Lviv a seguito di attacchi aerei russi (vedi voce 05:29), come riportato dal governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyy, su Telegram. Due edifici scolastici sono stati danneggiati, con molte finestre rotte e vetri sparsi per le strade. Kozytskyy ha detto che diversi droni Shahed sono stati utilizzati nell'attacco aereo russo. I servizi di difesa aerea e i servizi di soccorso sono presenti sulla scena. Le scuole interessate rimangono chiuse, come riportato dal sindaco di Lviv, Andriy Sadovyy, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. Lviv si trova nell'ovest dell'Ucraina vicino al confine polacco e è stata-target di attacchi diverse volte dal inizio della guerra, nonostante si trovi lontano dal fronte orientale.

05:29 Seconda ondata di attacchi aerei colpisce Kyiv

La capitale ucraina, Kyiv, viene colpita da una seconda ondata di attacchi aerei russi. La difesa aerea è attiva. I testimoni oculari riferiscono di diverse esplosioni nei sobborghi di Kyiv, suggerendo l'uso di sistemi di difesa aerea. Contestualmente, il comando militare riferisce di un attacco con droni nella città ucraina occidentale di Lviv vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è sotto allerta aerea, come riportato dalla forza aerea ucraina su Telegram. La Polonia attiva i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per garantire lo spazio aereo in risposta agli attacchi aerei e alle attività a lungo raggio russi, secondo il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

04:35 Biden promette ulteriori sistemi di difesa aerea all'Ucraina

Dopo l'attacco russo devastante alla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden promette di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno con forza questo attacco scandaloso", afferma Biden. Washington continuerà a sostenere militarmente Kyiv, "compreso il fornire sistemi e capacità di difesa aerea di cui il paese ha bisogno per proteggere i propri confini". Selenskyj ha rinnovato la sua richiesta ai partner occidentali dopo l'attacco, che ha lasciato almeno 51 morti, per la consegna rapida di nuovi sistemi di difesa aerea e l'uso di armi a lungo raggio già consegnate per colpire il territorio russo.

02:52 Nuovo attacco con droni su Kyiv

La Russia lancia un nuovo attacco con droni su Kyiv. Le forze di difesa aerea ucraine sono impegnate a respingere gli attacchi nei sobborghi della capitale, come riportato dal comando militare ucraino su Telegram. Non ci sono ancora informazioni sul numero di droni utilizzati e sui possibili danni. L'attacco notturno è parte di una serie di attacchi aerei russi sulla capitale ucraina che si sono intensificati nelle ultime settimane.

01:32 Selenskyj: Intento di mantenere il controllo su territori occupati a Kursk

L'Ucraina intende mantenere il controllo sui territori occupati nella regione russa di Kursk fino a quando il presidente Putin non si sieda al tavolo dei negoziati, secondo il presidente Selenskyj in un'intervista all'emittente televisiva statunitense NBC News. L'occupazione dei territori è una parte cruciale del "piano di vittoria", afferma Selenskyj. Tuttavia, l'Ucraina non richiede alcun territorio russo in generale. Selenskyj non specifica se è prevista la conquista di ulteriori territori russi. L'operazione di Kursk è stata tenuta segreta, anche al presidente degli Stati Uniti Biden.

00:47 Vari ministri ucraini si dimettono

23:16: Attacco con Razzi a Poltava: Zelensky Premia l'Uso di Armi a Lungo Raggio Dopo l'attacco missilistico russo mortale sulla città di Poltava, Volodymyr Zelensky si batte per l'autorizzazione all'utilizzo di armi a lungo raggio contro la Russia. Ritiene che distruggere i siti di lancio e le basi infrastrutturali dei invasori russi metterà fine ai loro attacchi. Zelensky afferma che il tasso di mortalità a Poltava è ora di 51, con 271 feriti, con la possibilità che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie.

22:06: Zelensky Licenzia un Altro Alto Funzionario Secondo il decreto pubblicato sul sito del presidente, Volodymyr Zelensky ha licenziato Rostyslav Shurma, che serviva come primo vicecapo dell'ufficio presidenziale. Inoltre, il presidente del parlamento ha annunciato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha prestato servizio come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea in Ucraina. Diversi altri ministri avevano presentato le dimissioni in precedenza. Il presidente Zelensky spiega che si tratta di istituire riforme finalizzate a rafforzare il governo. "La stagione autunnale sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere adeguate per consentire all'Ucraina di raggiungere gli obiettivi necessari", dichiara Zelensky.

21:42: Reporter di ntv a Poltava: "I Residenti Hanno Descritto un Momento Terrificante" L'Ucraina sta vivendo uno dei suoi più pesanti attacchi aerei dalla inizio del conflitto. Sono stati segnalati numerosi morti e feriti. La reporter Kavita Sharma, che parla per ntv, fornisce un aggiornamento sulla situazione, riferendo il panico dei residenti durante l'attacco missilistico.

qui.21:25: L'Ucraina Accusa la Russia di Crimini di Guerra L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa i soldati russi di aver ucciso prigionieri di guerra. Sono state avviate indagini sull'esecuzione di tre prigionieri di guerra ucraini nella zona di Torez, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, secondo il canale Telegram dell'ufficio. Si segnala che i prigionieri ucraini sono stati costretti a terra e subito uccisi alla schiena dai russi, secondo i video online in circolazione.

(Poiché il testo inglese fornito è già in inglese, l'output rimane lo stesso dell'input.)

Il'esercito ucraino sta attivamente difendendo contro gli attacchi aerei e con i droni russi su diverse città, tra cui Kyiv e Lviv. Durante questi attacchi, il governatore Maksym Kozytskyy della regione di Lviv ha segnalato vittime e danni. La situazione militare in Ucraina è motivo di preoccupazione, con l'esercito di entrambi l'Ucraina e la Russia che si accusano continuamente di bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente offline a causa della sua conquista da parte delle truppe russe.

here.

Leggi anche: