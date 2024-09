Avvertimento dell'esperto di estremismo Mansour sull'imminente "potenzialmente dannosa tendenza alla radicalizzazione"

Ricercatore Ahmad Mansour, che lavora con rifugiati e individui con background migratorio da anni, ha notato una tendenza preoccupante emergere tra di loro dopo gli attacchi in Israele dell'7 ottobre.

Mansour, esperto di estremismo, considera l'escalation del violento islamismo in Germania a causa delle azioni di Hamas "estremamente alta". Il gruppo militante sta manipolando emotivamente il dibattito politico a seguito del suo violento attacco contro Israele e il conflitto successivo a Gaza, alimentando non solo il sentimento anti-israeliano ma anche la radicalizzazione islamica in Germania, ha avvertito lo psicologo.

Molte persone, secondo Mansour, sono ora più suscettibili alla recruitment per attività islamiche violente. Questa tendenza, Mansour ha messo in guardia, è "molto pericolosa". Il aumento della radicalizzazione islamica tra i tedeschi dopo l'attacco di Hamas contro Israele potrebbe essere ancora più pericoloso degli attacchi islamici a Mannheim e Solingen, ha affermato. In maggio 2021, un poliziotto è stato ucciso a Mannheim in un attacco apparentemente motivato dall'islam, e in agosto un estremista islamico ha ucciso tre persone a una festa a Solingen.

Secondo Mansour, i problemi della radicalizzazione e la minaccia di attacchi islamici continueranno a persistere in Germania "per un futuro prevedibile". Lo attribuisce al fatto che "la politica non si confronta con queste comunità e comunica le sue politiche in modo efficace".

Al contrario, stazioni televisive straniere come Al-Jazeera del Qatar, insieme ai canali di propaganda russa e turca, manipolano regolarmente i loro gruppi di popolazione in Germania, secondo Mansour. Pertanto, egli sostiene l'intensificazione delle "offensive democratiche", in particolare nelle reti online, per raggiungere individui con background migratorio.

Dai politici, Mansour richiede che "gli nemici della democrazia siano chiaramente identificati". Alla luce dell'attacco di Hamas contro Israele, egli ha insistito che "la politica non deve evitare le sue responsabilità".

Un anno dopo ciò che Mansour chiama "il più grave pogrom contro gli ebrei dalla fine della Seconda Guerra Mondiale", egli si aspetta che il governo tedesco intraprenda una revisione completa degli estremisti. Il ricercatore ha invitato i politici a "non limitarsi a parlare di lotta contro l'estremismo a destra e banalizzare i left-wing extremists e gli islamisti nel frattempo".

Mansour ha anche chiamato i politici a "valutare attentamente i loro partner - compresi gli attori della società civile". "Non si può promuovere la responsabilità storica e la sicurezza di Israele come ragione per l'esistenza dello stato e poi fornire fondi agli antisemiti", ha criticato Mansour.

Inoltre, Mansour ha invitato i politici ad affrontare i temi della migrazione e dell'integrazione "realisticamente" e "oltre l'ideologia politica". Nel suo lavoro preventivo con musulmani radicalizzati, Mansour ha trovato "attori all'interno dei partiti, sia SPD che Verdi, che non hanno interesse a riconoscere la complessità del problema". "Si dedicano al lobbying, a volte anche per i terroristi", ha dichiarato Mansour.

Mansour ha messo in guardia contro "ideologie di sinistra come il postcolonialismo e la politica dell'identità" sin dal 2020. Ha identificato elementi antisemiti all'interno del movimento per il clima in quel momento. Secondo lui, c'è stata una "alleanza strategica tra ideologie di sinistra, islamisti e antisemiti del mondo arabo" per anni.

L'attacco di Hamas contro Israele dell'7 ottobre e le reazioni successive non hanno sorpreso Mansour. Egli aveva già previsto questo: "Se scoppia un nuovo conflitto tra Israele e i palestinesi, queste persone si schiereranno con i palestinesi, con gli estremisti", ha detto Mansour.

Un'altra sfida nell'affrontare le conseguenze dell'attacco di Hamas è "che non siamo stati preparati a riconoscere che abbiamo portato nel paese persone che sono socialmente diverse e che hanno più antisemitismo della società maggioritaria".

Mansour ha accusato il governo tedesco, soprattutto i Verdi, ma anche l'SPD e alcune parti della CDU che erano precedentemente al potere sotto la cancelliera Angela Merkel, di "ingenuità" nella loro posizione. "Hanno inconsapevolmente alimentato e promosso queste strutture. Hanno nutrito questi mostri".

"Si può e si deve offrire rifugio a coloro che cercano protezione", ha chiarito Mansour. Tuttavia, la priorità della politica governativa "dovrebbe essere la sicurezza della propria popolazione in Germania". Inoltre, la politica e la società civile devono finalmente riconoscere che "il processo di integrazione richiede molto tempo". "La demolizione dell'antisemitismo, delle strutture patriarcali e dell'ideologia islamica richiede tempo".

Dalla società civile, Mansour si aspetta la comprensione che la lotta per la democrazia non è più "solo offline" e "non dovrebbe essere una lotta contro la destra". "Islamisti, antisemiti e attori di estrema sinistra" sono "nemici della democrazia". "Tuttavia, non sono i nostri partner - anche se sono contro l'AfD. Sono parte del problema". Riconoscerlo sarebbe "un passo significativo nella giusta direzione".

