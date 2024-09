Avvertimento contro il consumo di miscele di bacche che inducono il sonno

Potenziamento delle prestazioni, sonno migliorato o alleviamento dello stress: è ciò che i fornitori di soluzioni Sleepberry affermano. Tuttavia, i professionisti medici sostengono che i presunti vantaggi di questi trattamenti non sono supportati da solide prove scientifiche. In effetti, potrebbero potenzialmente rappresentare gravi minacce per la salute.

L'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione dei Rischi (BfR) sconsiglia l'utilizzo di miscele Sleepberry, spesso etichettate come Ashwagandha. In particolare, i bambini, le donne in gravidanza e in allattamento e le persone con malattie epatiche dovrebbero evitare i polveri, le capsule, i gocciolanti o le infusi disponibili nei negozi e online, secondo il BfR. Purtroppo, non c'è alcun effetto positivo verificato di questi rimedi.

Le soluzioni Ashwagandha sono anche note come Sleepberries, ginseng indiano o ciliegie d'inverno in tedesco, secondo il BfR. La pianta, nota scientificamente come Withania somnifera, è diffusa in Africa, nella Penisola Araba, in Asia, in Spagna e in Grecia. I fornitori spesso hanno promosso i benefici come prestazioni potenziate, sonno migliorato o sollievo dallo stress. Tuttavia, questi benefici promossi non sono scientificamente provati e i potenziali rischi per la salute associati a questi rimedi a base di piante non sono stati sufficientemente studiati, secondo gli esperti.

Il corpo attuale di ricerca su questi rimedi è considerato insufficiente. Sono stati segnalati effetti collaterali come nausea, vomito e diarrea, oltre a vertigini, mal di testa, letargia e eruzioni cutanee. "Inoltre, ci sono indicazioni che queste preparazioni potrebbero influire sul sistema immunitario e sull'endocrino, con conseguenze sui livelli di cortisolo e glicemia, ormoni della tiroide e ormoni sessuali", hanno detto gli esperti.

Segnalazioni di danni epatici

Il BfR ha messo in guardia sul fatto che le segnalazioni di danni epatici eventualmente collegati alle miscele di Ashwagandha meritano un'attenzione particolare. "Inoltre, ci sono segni di interazioni tra le preparazioni di Ashwagandha e altri farmaci, come quelli che controllano la glicemia (antidiabetici), la pressione sanguigna (antiipertensivi) e il sistema immunitario (immunosoppressori)", ha avvertito l'istituto. Sulla base delle attuali valutazioni del rischio e dei casi registrati a livello internazionale, il BfR e altre autorità europee raccomandano di evitare le miscele di Ashwagandha.

Storicamente, le piante di Ashwagandha sono state utilizzate nella medicina ayurvedica, principalmente le radici o le loro preparazioni. Tuttavia, il tipo e il contenuto degli ingredienti attivi nei integratori alimentari disponibili in Europa variano notevolmente, ha notato il BfR. A differenza dei medicinali, anche quelli con ingredienti attivi a base di piante, gli integratori alimentari non sottoposti a un processo di approvazione regolamentare simile prima di essere immessi sul mercato. Non vengono testati specificamente per la sicurezza e la tolleranza, per cui molte aziende, importatori, fornitori e distributori sono responsabili.

