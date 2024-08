- Avvertimento: consumo di acqua potabile a Mechernich

In città tedesca di Mechernich, situata nella regione Nordeifel e gestita dalle forze militari, l'allerta per la sicurezza dell'acqua è stata revocata domenica. Gli esami condotti dalle autorità cittadine e dalle forze militari hanno confermato la sicurezza dell'acqua, come dichiarato dalla città. Il dipartimento della salute ha inoltre confermato questa notizia, segnalando l'assenza di germi o batteri. L'avviso sulla sicurezza dell'acqua era stato emesso dalla scorsa settimana dopo la scoperta di danni alla recinzione di un serbatoio alto nel sistema di approvvigionamento idrico municipale da parte del personale militare il giovedì.

Entro venerdì, i residenti di Mechernich, insieme ai villaggi circostanti di Breitenbenden, Strempt, Denrath, Weißenbrunnen e Roggendorf, sono stati autorizzati a utilizzare l'acqua nuovamente per pulire e fare il bagno. Una squadra specializzata dei vigili del fuoco non ha rilevato alcun segno di contaminazione chimica. Tuttavia, i cittadini sono stati invitati a continuare a bollire l'acqua per precauzione.

L'avviso della città è stato emesso in risposta alle recenti speculazioni sul possibile sabotaggio dell'approvvigionamento idrico alla base delle forze armate di Colonia. Fortunatamente, anche lì sono state smentite simili accuse venerdì, quando gli ufficiali militari hanno dato il via libera.

Avviso della città pubblicato l'18 agosto 2024

In seguito alle voci di sabotaggio potenziali, la città ha avviato un'esercitazione di emergenza per garantire la sicurezza dell'acqua alla base delle forze armate. Nonostante queste preoccupazioni, l'esercitazione di emergenza conferma che l'approvvigionamento idrico rimane sicuro e utilizzabile.

