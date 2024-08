- Avvertimenti emessi sulla costa del Mar Baltico a causa di bruciature diffuse di meduse che hanno colpito oltre 200 persone

Dopo l'avvistamento di alcune fonti di fuoco sulla spiaggia del Mar Baltico di Scharbeutz, nello Schleswig-Holstein, diverse persone hanno riportato ferite. Come riferito dall'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG) un venerdì pomeriggio, numerosi bagnanti che erano entrati in contatto con le meduse hanno richiesto assistenza medica nelle ultime ore.

A causa del crescente numero di bagnanti colpiti e del vento in aumento, le autorità hanno deciso di issare la bandiera rossa e di imporre il divieto di balneazione in diverse zone della zona. Come riferito dalle Lübecker Nachrichten (LN), un totale di 220 persone sono state colpite da questi incidenti.

Divieto di balneazione a Scharbeutz dopo l'allarme meduse

In genere, alleviare il prurito o il gonfiore causati dal contatto con questi esseri può essere ottenuto con il raffreddamento o l'uso di specifici unguenti. Tuttavia, due persone hanno richiesto assistenza medica professionale a causa di una reazione allergica, come riferito dalle LN.

Dopo un cambiamento nella direzione del vento durante il weekend, il divieto di balneazione a Scharbeutz è stato nuovamente revocato. Le meduse sono state spinte al largo.

Gli incidenti causati da fuochi o meduse si verificano periodicamente lungo le coste del Mare del Nord e del Mar Baltico della Germania. Queste creature sono circa delle dimensioni di un piatto e hanno una cupola di colore rosso intenso. I loro tentacoli possono estendersi fino a 20 metri e causano forte disagio al contatto. Solo alcune settimane fa, sono state registrate diverse ferite lungo la costa del Mar Baltico dello Schleswig-Holstein a causa del contatto con le meduse di fuoco (leggi anche: "Più meduse sulla costa del Mar Baltico - i ricercatori lavorano su un'app di previsione").

Il bagnante che ha ignorato il divieto di balneazione a Scharbeutz probabilmente ha incontrato le meduse vicino alla costa del Baltico. Nonostante la revoca del divieto, è importante che i bagnanti siano cauti e consapevoli della possibile presenza di meduse lungo la costa del Baltico.

Leggi anche: