Avvertimenti di tempesta tropicale per Puerto Rico con Ernesto in arrivo <unk> ecco dove potrebbe andare dopo

Piogge disorganizzate e temporali situati a poche centinaia di miglia a est delle Isole Sopravvento dei Caraibi orientali nella mattinata di lunedì si organizzeranno in una tempesta tropicale entro martedì mattina, secondo il Centro Nazionale per gli Uragani.

Il prossimo sistema tropicale dell'Atlantico sarà Ernesto.

Le prime previsioni di percorso per ciò che diventerà Ernesto non indicano che il sistema seguirà le orme di Debby verso il continente statunitense. Sembra che si curverà a nord e si intensificherà in un uragano su acque oceaniche molto calde, mettendo potenzialmente Bermuda in pericolo.

I avvisi di tempesta tropicale sono stati emessi domenica sera per le Isole Sopravvento – una catena di isole nel nord-est dei Caraibi, comprese le Isole Vergini statunitensi e britanniche – e ampliati durante la notte per includere Porto Rico. Sono stati elevati a segnali di allerta lunedì.

Questi segnali significano che le condizioni di tempesta tropicale stanno per arrivare. Le tempeste tropicali hanno venti sostenuti fino a 73 mph con raffiche più forti e sono in grado di danneggiare alcune strutture e abbattere gli alberi e le linee elettriche. Potrebbero essere emessi ulteriori avvisi e segnali nei prossimi giorni.

Le precipitazioni torrenziali sembrano essere la minaccia più significativa per alcune parti dei Caraibi orientali e settentrionali questa settimana. La pioggia inizierà tardi lunedì per alcuni. Le precipitazioni totali di 4 a 6 pollici saranno diffuse, con possibilità di 10 pollici in alcune parti di Porto Rico.

"Le pesanti precipitazioni potrebbero causare localmente allagamenti e frane", ha avvertito il Centro Nazionale per gli Uragani lunedì.

Alcune delle precipitazioni più intense potrebbero verificarsi da lunedì sera a mercoledì per le Isole Sopravvento e da martedì sera a giovedì per Porto Rico.

I venti di forza di tempesta tropicale colpiranno anche le aree lungo il percorso del sistema a partire da martedì. Questi venti creeranno mareggiate pericolose e un innalzamento del livello del mare di circa 3 piedi per molte isole della regione.

La combinazione di pioggia e vento potrebbe causare problemi per l'infrastruttura elettrica vulnerabile di Porto Rico.

Si prevede che Ernesto inizierà a girare a nord mercoledì, allontanandosi gradualmente dai Caraibi e dirigendosi verso l'Atlantico aperto. Una volta sopra l'acqua aperta, Ernesto si rinforzerà e diventerà un uragano.

Quanto Ernesto si rinforzerà dipenderà dalle acque oceaniche molto calde e dalla potenza dei venti di alto livello che disturbano la tempesta nella regione. È possibile che Ernesto diventi un uragano importante – di forza 3 o superiore – alla fine di questa settimana.

Ma il percorso di Ernesto potrebbe cambiare a seconda di diversi fattori, tra cui quando verrà attirato a nord. Un turno successivo significherebbe che la tempesta potrebbe colpire aree più a ovest come Hispaniola o le Bahamas meridionali.

Ernesto potrebbe essere un uragano potente entro la fine della settimana mentre si avvicina a Bermuda. È ancora troppo presto per sapere esattamente quanto vicino Ernesto si avvicinerà a Bermuda e quanta pioggia e vento porterà.

Gli effetti di Ernesto si estenderanno in tutta la regione alla fine di questa settimana e nel weekend, nonostante l'incertezza del percorso finale qualche parte dell'Atlantico aperto.

La tempesta agiterà i mari a centinaia di miglia di distanza e potrebbe creare correnti di risacca pericolose per la costa orientale degli Stati Uniti, le Bahamas e alcune parti dei Caraibi fino a inizio della prossima settimana.

