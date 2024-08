- Avvertenze sulle pratiche disoneste nei tavoli di gioco di Wiesn

Prima dell'inizio di settembre dell'Oktoberfest, i posti nelle tende della birra sono molto richiesti. L'Associazione dei Consumatori della Baviera mette in guardia contro gli affari dubbi online: spesso sono più costosi dei prezzi convenzionali e non c'è garanzia di ingresso nella tenda. "Molti proprietari di locali dell'Oktoberfest specificano nelle loro condizioni che le prenotazioni non effettuate direttamente da loro sono nulle", ha avvertito l'associazione. Il risultato: i visitatori vengono respinti all'ingresso.

Sono state segnalate anche truffe da parte di consumatori. I truffatori hanno approfittato della forte domanda e in seguito è stato difficile recuperare la somma pagata dal presunto venditore. "I visitatori rimangono a mani vuote", dice l'avvocato dell'associazione Tatjana Halm.

Per sicurezza, si consiglia di prenotare un tavolo attraverso i siti web dei locali dell'Oktoberfest. Il portale ufficiale di prenotazione oktoberfest-booking.com, dove le prenotazioni esistenti possono essere regolarmente rivendute a partire dal 1° settembre a mezzogiorno, è il modo raccomandato per farlo.

La città pubblica sul web il costo della prenotazione per persona. Si acquistano voucher per una quantità prestabilita di bevande e cibo, solitamente due litri di birra e un pollo per persona. I voucher rimasti possono essere riscattati nei ristoranti dei proprietari delle tende per un certo periodo di tempo dopo l'Oktoberfest.

Gli esperti dell'Oktoberfest sanno anche che è possibile entrare senza prenotazione. Durante la settimana, anche i gruppi più piccoli dovrebbero trovare posto senza problemi, secondo il Comune di Monaco. In belle giornate, i giardini della birra intorno alle tende sono anche un'alternativa. Quest'anno l'Oktoberfest, che attira milioni di visitatori da tutto il mondo, si svolgerà dal 21 settembre al 6 ottobre.

