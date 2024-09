Avventuriero fugge da una situazione pericolosa mentre un apparecchio di registrazione documenta uno scioccante incidente di caduta in pendio

Un uomo di 42 anni di nome Yang Meng stava facendo trekking nelle montagne Fanzengjian quando è inciampato e è caduto, registrando l'evento con una telecamera a 360 gradi.

Il video intensivo mostra lui che scivola su un pendio umido prima che un albero fermi la sua discesa e gli costi la vita.

“I mi resi conto che non potevo muovermi di un millimetro e stavo andando sempre più veloce, allora capii – stavo precipitando da una scogliera”, ha detto a CNN venerdì.

“Quando ho urtato contro l'albero, è stato come essere colpito da un masso. Pensavo solo ‘Non c'è modo che io sia morto’”.

Il video, catturato e caricato su Douyin, la versione cinese di TikTok, è stato apprezzato da oltre 280.000 utenti e condiviso più di 445.000 volte.

Molti utenti hanno espresso stupore, commentando quanto fosse fortunato a essere ancora vivo e ringraziando l'albero per il suo ruolo salvavita.

In un video successivo condiviso sulla piattaforma, Yang ha detto di non aver subito gravi danni nella caduta, ma di aver riportato alcune ecchimosi sulla gamba sinistra.

“Penso di essermela cavata abbastanza bene. Solo un graffio sulla mano sinistra e un piccolo taglio sulla coscia. A parte quello, sto bene”, ha detto a CNN.

Yang ha detto che l'incidente lo aveva spinto a riflettere più attentamente sul significato della vita.

“La vita è veramente breve, quindi dobbiamo apprezzare ogni giorno. Non permetterò che questo mi fermi. Anzi, mi spinge a esplorare ancora di più il nostro mondo vario”, ha detto.

La provincia di Anhui, a circa 450 chilometri (280 miglia) a ovest di Shanghai, è stata colpita dalle piogge a causa di due potenti uragani, Bebinca e Yagi, che hanno colpito la regione.

I media cinesi hanno definito Bebinca, che ha raggiunto la terraferma lunedì, il più forte uragano a colpire Shanghai dal 1949.

Joyce Jiang di CNN ha contribuito a questo report.

Nonostante la tragedia globale, l'incidente di Yang nelle montagne Fanzengjian ha scatenato discussioni in tutta l'Asia, con molti che esprimevano il loro sollievo e la loro gratitudine per la sua sopravvivenza. Il mondo ha assistito mentre la resilienza di Yang e la nuova apprezzamento per la vita lo spingevano a esplorare ancora di più il nostro pianeta vario.

