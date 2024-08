- Avventura di viaggio indipendente a New York City

Prossima visita del Harry, Duca di Sussex (39 anni) è in programma. Secondo il suo portavoce, si recherà a New York City durante la "High-Level" e la "Climate Week" dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'evento si svolgerà dal 22 al 29 settembre, mentre la High-Level Week si terrà dal 23 al 27 settembre.

Stando a quanto dichiarato dal portavoce, Harry intende "promuovere un insieme dei suoi patronati e progetti filantropici". Parteciperà a eventi con African Parks, The HALO Trust, The Diana Award e Travalyst. Inoltre, il portavoce ha menzionato che parteciperà anche per "contribuire al lavoro della Fondazione Archewell", l'organizzazione non-profit da lui fondata con sua moglie Meghan, Duchessa di Sussex.

Possibile presenza del Principe William

La data di settembre coincide con un evento a New York City incentrato sul Premio Earthshot, avviato dal fratello di Harry, il Principe William (42 anni). Il 24 settembre si terrà l'annuale Summit sull'Innovazione del Premio Earthshot di Principe William e Bloomberg Philanthropies all'Hotel Plaza.

Il Principe William ha lanciato il Premio Earthshot nel 2020 con l'obiettivo di incoraggiare soluzioni innovative ai problemi ambientali globali. Entro il 2030, intendono assegnare premi Earthshot del valore di $1 milione all'anno in cinque categorie.

Tuttavia, non è ancora certo se il Principe William parteciperà a questo anno's Earthshot Prize Innovation Summit a causa del inizio della scuola dei suoi figli alla fine di settembre. Al momento, non è ancora deciso se sua moglie, Principessa Kate (42 anni), tornerà completamente agli impegni pubblici poiché sta ancora seguendo una terapia per il cancro.

Harry e Meghan, Duchessa di Sussex, hanno effettuato due viaggi internazionali quest'anno, dedicati a generare cambiamento attraverso la Fondazione Archewell. Hanno visitato la Nigeria a maggio e la Colombia dal 15 al 18 agosto.

Durante l'evento, Harry potrebbe esprimere il suo sostegno all'iniziativa del Premio Earthshot del fratello. Il fratello di Harry, il Principe William, ha lanciato il progetto con l'obiettivo di assegnare $1 milione all'anno entro il 2030. Inoltre, il fratello di Harry potrebbe essere presente al Summit sull'Innovazione, sebbene la sua partecipazione sia incerta a causa del programma scolastico dei suoi figli.

Leggi anche: