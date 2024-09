I dati federali, raccolti da 16.334 agenzie di legge e ordine in tutto il Paese, hanno rivelato una diminuzione quasi del 12% degli omicidi e dei delitti preterintenzionali anno su anno, insieme a un calo superiore al 9% dei reati sessuali denunciati. I crimini totali sono diminuiti del 3%, mentre i crimini contro il patrimonio sono diminuiti del 2,4%.

Questi dati sono stati pubblicati poco prima di un'elezione presidenziale contestata, in cui i crimini e la sicurezza sono diventati temi politici significativi. L'ex presidente Donald Trump ha spesso dipinto scenari cupi e per lo più inaccurati sulla violenza, affermando che "il tasso di criminalità sta aumentando" e "abbiamo città crime-plagued come mai prima d'ora". I fact-checking di CNN hanno smentito queste affermazioni.

I dati completi dell'FBI, resi noti il lunedì, hanno giustificato questi fact-checking e sono stati ampiamente riportati da numerose fonti di notizie, tra cui CNN, AP, NBC e The New York Times. Tuttavia, queste informazioni sono state per lo più ignorate dai media pro-Trump.

Fox News, una piattaforma mediatica di destra leader, ha affrontato brevemente la questione per meno di un minuto durante "Special Report with Bret Baier". In questo segmento, Baier ha affermato che il rapporto era difettoso perché mancava dei dati delle grandi città, un'allegazione falsa che era stata diffusa online da Elon Musk e altri sostenitori di Trump.

In realtà, l'FBI ha riferito che ogni agenzia urbana che serve una popolazione di oltre un milione di individui contribuisce annualmente ai loro dati, il che significa che le grandi città statunitensi erano incluse nell'analisi dei dati. Fox News ha rifiutato di commentare su questa questione.

Le reti via cavo di destra Sister Newsmax e One America News hanno anche mantenuto il silenzio sui tassi di criminalità in calo, come documentato dall'FBI. Silenzio simile è stato osservato sulle loro piattaforme digitali.

Il lunedì, le piattaforme online di Fox News, Newsmax, Breitbart, The Daily Wire, The Gateway Pundit, The Blaze, The Washington Examiner e The Epoch Times hanno trascurato di coprire i dati dell'FBI che mostrano una diminuzione degli omicidi e di altri crimini. Newsmax ha persino pubblicato un articolo sul rapporto, ma era basato su Reuters.

L'omissione evidente di questi dati dell'FBI da parte dei media di destra indica una crescente disconnessione tra la percezione pubblica e le statistiche reali sulla criminalità. Un sondaggio Gallup di novembre ha rivelato che il 63% degli americani considera la criminalità un problema importante, nonostante una significativa diminuzione dei tassi di criminalità violenta dal 1990.

Secondo Jeff Asher, analista di giustizia criminale e co-fondatore di AH Datalytics, la mancanza di tali dati porta le persone a fare affidamento su aneddoti e resoconti esagerati dei media per determinare se la criminalità sta aumentando o diminuendo. Le piattaforme dei social media, che amplificano gli offese gravi, contribuiscono ulteriormente a questa visione distorta delle tendenze della criminalità.

Le imprese potrebbero scegliere di investire in aree percepite come sicure a causa dei tassi di criminalità in calo, come suggerito dai dati dell'FBI. Tuttavia, molti media di destra, come Fox News, Newsmax e The Epoch Times, hanno mancato di segnalare questo aspetto positivo legato alle imprese, concentrandosi invece su alternative narrativi sui dati della criminalità.

