Avete le carte in regola per realizzare i vostri sogni? Cosa si può imparare dalle donne che ce l'hanno fatta

Iscrivetevi alla newsletter Stress, But Less della CNN. Lanostra guida alla mindfulness in sei parti vi informerà e vi ispirerà a ridurre lo stress imparando a gestirlo.

Ma innumerevoli donne hanno superato lo stereotipo di essere più avverse al rischio rispetto agli uomini e hanno raggiunto obiettivi incredibili in modi che chiunque può applicare. Qual è il loro segreto di successo? Mentre ci avviamo verso un nuovo anno con i nostri propositi, vale la pena di notare le preziose intuizioni dei sognatori che hanno raggiunto i loro obiettivi.

"Le persone variano nell'espressione del rischio, da chi è molto propenso a rischiare a chi è avverso al rischio, una sorta di continuum influenzato dalla biologia, dall'educazione, da fattori personali, dalla comunità e da fattori sociali", ha affermato Frank Farley, psicologo e professore emerito della Temple University che studia il comportamento umano.

Farley suddivide l'assunzione di rischi in due aree: quella fisica (come le corse in auto) e quella psicologica (come le finanze o l'imprenditoria). Mentre gli uomini sono tradizionalmente associati all'assunzione di rischi fisici, questa visione sta cambiando con l'espandersi delle opportunità per le donne (e le donne creano molte di queste opportunità).

"Quasi tutti i settori che potrebbero comportare un qualche elemento di rischio di fallimento si sono aperti (alle donne)", ha detto Farley a proposito della sua ricerca. "Le donne stanno facendo cose straordinarie in entrambi i settori che 100 anni fa sarebbero state inaudite. Quindi, è sempre più difficile sostenere le differenze di capacità, abilità, risultati, ecc.".

Sophia Danenberg ed Ebony Norflis sono due di queste donne, e la loro assunzione di rischi può insegnare a tutti.

LEGGI ANCHE: Chi si assume il rischio - 11 leader. 11 grandi scommesse. Tutte progettate per far progredire il business globale

La tenacia ha molto a che fare con questo".

La Danenberg non ha mai avuto l'ambizione di scalare la vetta più alta del mondo prima di farlo.

Mio padre non mi ha mai detto: "Non lasciare che qualcuno ti dica che non puoi farlo perché sei una ragazza o sei nera", ha detto Danenberg, la prima americana e donna di colore a scalare l'Everest. "Non mi ha mai messo in testa l'idea che qualcuno potesse pensarlo".

Con cinque anni di alpinismo alle spalle, era pronta a scalare un'altra montagna, finché qualcuno le ha proposto di scalare l'Everest. Dopo averci pensato un po', ha cambiato rotta per scalare una delle montagne più pericolose con tre mesi di tempo per prepararsi.

"Non considero la cosa rischiosa o coraggiosa come la vetta o la scalata dell'Everest", ha detto Danenberg. "Non è stata la scalata vera e propria. È stata più la prima decisione, la decisione di provarci. Se poi ci avessi provato e fosse andata male, e avessi rinunciato dopo aver speso tutti questi soldi, il rischio sarebbe stato quello".

"Sono un tipo di persona che ama "fare e basta". Occupo il mio cervello seguendo determinate fasi, facendo molte analisi, eseguendo effettivamente le cose", ha detto Danenberg, che ha anche una carriera impegnativa come analista principale di politica internazionale, ambiente e sostenibilità alla Boeing Co. "Non sono ambizioso, sono tenace. Non potrò mai sottolineare abbastanza che la tenacia ha molto a che fare con questo. Cerco di fare molto bene quello che sto facendo, qualunque cosa sia".

Correre rischi calcolati

I sognatori di successo corrono dei rischi, ma calcolati. Questi sognatori sanno che il fallimento è spesso insito nel processo. Ma le delusioni, quando si verificano, non sono sempre una cosa negativa, ha detto Farley. "Bisogna essere pronti a fallire. A volte il fallimento porta le persone a realizzare un sogno nuovo e migliore".

Norflis, sposata e madre di due figli, ha fatto il salto dalla sicurezza dell'America aziendale per inseguire il suo sogno di diventare proprietaria in franchising di Blue Kangaroo Packoutz, un'azienda di restauro di contenuti ad Atlanta. Molte banche hanno rifiutato le sue richieste di prestito perché il franchising era un marchio relativamente nuovo e lei non aveva alcuna esperienza di restauro.

La chiave è stata la perseveranza. "Devo sempre lottare per dire a me stessa che sono sufficiente, che posso farcela e che questo è un progetto che posso portare al successo", ha detto Norflis. "Devi quasi esercitare la tua mente e diventare insensibile (al sentirti dire di no). E se credi in te stesso, se credi nel tuo sogno, allora la tua grinta si svilupperà. Si svilupperà la tenacia".

Sapere quando abbandonare

Centinaia di scalatori morti giacciono sepolti sul Monte Everest, a testimonianza della potenziale mortalità della scalata.

Tutti vogliono sentirsi dire come si fa a raggiungere il successo e vogliono sentire un discorso motivazionale del tipo "non mollare"", ha detto Danenberg. E per me questo non è l'atteggiamento che potrei adottare con sicurezza su una montagna come l'Everest".

È così pericoloso che pensavo: "Arrenditi in qualsiasi momento. Se le cose si mettono male, fermati"".

Rimarrete scioccati da ciò che riuscirete a fare".

Essere disposti a sfruttare con coraggio le opportunità che si presentano piuttosto che aspettare il momento "perfetto" è uno dei consigli più forti di Danenberg.

"Molte delle cose che la gente ha visto come successi nella mia vita sembrano molto poco correlate", ha detto Danenberg, che è anche uno studioso Fulbright e si è laureato all'Università di Harvard. Ma a un certo punto qualcuno mi ha offerto un'opportunità e io ho pensato: "Certo, proviamoci. Vediamo come va'. Rimarrete scioccati da quello che riuscirete a fare. E se cerchi di determinare prima di averci provato, non lo saprai mai".

Norflis ha un'opinione simile. "E se (Jeff) Bezos decidesse di non perseguire ciò che ha perseguito", ha detto. "Come sarebbe la vita senza Amazon? Non tutti avranno un'idea alla Bezos, ma l'idea di Bezos è un'idea nata come un sogno".

Nota dell'editore: la giornalista Cherie Berkley è stata in precedenza assistente del direttore di WebMD e scrittrice/produttrice di notizie per CNN, CNN International e A&E.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com