Avete avuto qualche turbolenza durante il viaggio di nozze?

Jennifer Lopez ha avviato le procedure per il divorzio. Da tempo circolavano voci sulla salute del suo matrimonio con Ben Affleck e ora si dice che le tensioni nella relazione siano emerse durante la luna di miele.

In cerca di un'altra occasione: dopo la cancellazione del loro fidanzamento quasi vent'anni fa, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono risposati nell'estate del 2022. Purtroppo, il loro viaggio romantico non si è concluso con la felicità. Lopez ha presentato istanza di divorzio di martedì, esattamente due anni dopo il loro matrimonio.

La 55enne ha indicato la data di separazione come il 26 aprile 2024. Una fonte anonima ha riferito al sito di gossip "Page Six" che la coppia ha incontrato problemi nella relazione durante la luna di miele.

Lopez e Affleck si sono scambiati le promesse a Las Vegas nel luglio 2022, seguite da una cerimonia più grande e tradizionale in Georgia ad agosto. Successivamente, si sono recati a Lake Como, in Italia, per la loro luna di miele, come mostrato dalle foto dei paparazzi all'epoca. Questo avrebbe dispiaciuto ad Affleck.

Fastidiati dai paparazzi?

Affleck sarebbe stato irritato dalla presenza dei paparazzi, secondo "Page Six". L'attore sarebbe rimasto sorpreso dall'inseguimento dei fotografi, nonostante fosse una star internazionale e una figura di spicco a Hollywood.

Anche quando non erano sotto gli occhi delle telecamere, la loro relazione sarebbe stata fredda. Una fonte ha rivelato a "Page Six" che la coppia a malapena si parlava durante il periodo che avrebbe dovuto essere il più gioioso delle loro vite. Affleck avrebbe confessato a Lopez di essere diventato un'altra persona, ma questo non sarebbe durato a lungo.

Dopo il loro riavvicinamento, Affleck avrebbe cercato maggior privacy, secondo un'altra fonte. Affleck avrebbe avuto difficoltà con lo status pubblico della moglie.

In origine, Affleck e Lopez si sono conosciuti all'inizio degli anni 2000. Erano considerati una delle coppie più potenti di Hollywood e avevano il soprannome di "Bennifer". L'attenzione dei media, tra gli altri fattori, è stata sospettata di aver causato la cancellazione del loro fidanzamento e la successiva rottura all'inizio del 2004. Dopo diverse relazioni e matrimoni, hanno riacceso la loro storia d'amore nel 2021.

Nonostante i paparazzi abbiano seguito la loro luna di miele a Lake Como, le grandi doti recitative di Jennifer Lopez sono riuscite a brillare in diversi progetti a cui ha lavorato in quel periodo. Le procedure di divorzio in corso tra Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fatto sorgere domande su quanto le tensioni nella loro relazione siano state influenzate dalla costante attenzione dei media.

