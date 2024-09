Avere un indice di massa corporea (IMC) superiore al normale non significa automaticamente essere classificato come sovrappeso.

L'aumento di individui in sovrappeso a livello globale è una tendenza preoccupante, con quasi la metà degli adulti tedeschi che presentava un eccesso di peso nel 2019, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica. Questo ha posizionato la Germania al di sopra della media dell'UE. Inoltre, numerosi studi indicano che molti bambini e adolescenti in sovrappeso portano questi chili in più nell'età adulta.

Per determinare quando un individuo viene considerato in sovrappeso, viene spesso utilizzato l'Indice di Massa Corporea (IMC). Geraldine de Heer, vice direttore della Clinica di Medicina Intensiva e responsabile del team di nutrizione del Centro Medico Universitario di Hamburg-Eppendorf (UKE), spiega che "in pratica, l'IMC viene spesso utilizzato perché è facile da raccogliere e ha un certo valore informativo nell'evaluare lo stato nutrizionale".

Piattaforme online come i siti delle compagnie assicurative, il Centro Medico Universitario di Mannheim o addirittura qui alla Società dell'Adiposità, consentono il calcolo e l'evaluazione gratuita dell'IMC con pochi clic.

Calcolo semplice dell'IMC per tutti

Per determinare il tuo IMC, divididi il tuo peso corporeo in chilogrammi per la tua altezza in metri quadrati. Il valore risultante fornisce informazioni sulla discrepanza tra il peso di una persona e il peso normale considerato per la sua taglia.

Proprio come negli adulti, l'IMC dei bambini viene confrontato con i percentili dell'età e del sesso. Un percentile mostra come un valore si confronta con altri valori all'interno di un gruppo. Ad esempio, se un bambino si trova al 25° percentile per l'IMC, significa che il 25% dei bambini della stessa età e dello stesso sesso ha un IMC inferiore a questo bambino.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha categorizzato i valori dell'IMC degli adulti come segue:

IMC inferiore a 18,5 - Sottopeso

tra 18,5 e 24,9 - Peso normale

tra 25,0 e 29,9 - Sovrappeso

tra 30,0 e 34,9 - Obesità grado I

tra 35,0 e 39,9 - Obesità grado II

superiore a 40 - Obesità grado III (noto anche come adiposità permagna)

Secondo de Heer, l'IMC fornisce più informazioni su una persona del semplice peso corporeo. "La determinazione dell'IMC può aiutare i non addetti ai lavori a sviluppare una certa consapevolezza del loro stato nutrizionale", sottolinea.

quasi 200 anni di IMC - uno strumento utile per gli assicuratori

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i matematici delle assicurazioni scoprirono che i loro clienti in sovrappeso avevano un tasso di mortalità più elevato. Per affrontare questo problema, fu cercato un indice per descrivere il peso corporeo medio. L'indice di Quetelet, sviluppato dal matematico belga Adolphe Quetelet, venne utilizzato per questi calcoli.

Quetelet scoprì che il peso aumenta con il quadrato della taglia corporea, con eccezioni durante i picchi di crescita dopo la nascita e durante la pubertà. Nel 1972, l'indice di Quetelet venne rinominato Indice di Massa Corporea.

Mentre l'IMC viene ampiamente utilizzato come benchmark per l'obesità e il sovrappeso in molte linee guida sulla salute, esso ha anche i suoi critici che ne evidenziano i limiti.

Limiti dell'IMC

Il principale limite dell'IMC, secondo de Heer, è che non tiene conto della composizione corporea, rendendo impossibile distinguere tra tessuto muscolare e adiposo. Ciò può portare a significativi errori di valutazione dello stato nutrizionale se l'IMC viene utilizzato come unico parametro di misura. Inoltre, l'IMC non rivela come i muscoli e il grasso corporeo sono distribuiti, ad esempio la presenza di grasso addominale o pelvico dannoso.

Le eccezioni nella taglia corporea possono influenzare l'IMC, ad esempio un alto giocatore di basket con molta massa muscolare e poco grasso corporeo viene considerato in sovrappeso in base al suo IMC, anche se viene considerato sano dal punto di vista nutrizionale. Allo stesso modo, una persona anziana o gravemente malata con poca massa muscolare potrebbe avere un IMC nella gamma del peso normale, suggerendo erroneamente una dieta sana.

L'IMC tende ad essere inaccurato per le persone con molta massa muscolare, poiché i muscoli pesano di più del tessuto adiposo. Tuttavia, come sottolineato da Yurdagül Zopf dell'Ospedale Universitario di Erlangen, questo si applica solo a pochi casi specifici. "Quindi, se qualcuno guadagna peso, non fa esercizio e chiaramente non assomiglia ad Arnold Schwarzenegger, allora ciò che guadagna è grasso, non muscoli", sottolinea Zopf.

La forma conta tanto quanto il peso

Un'altra critica all'IMC: uno studio del 2000 pubblicato sull'International Journal of Obesity ha esaminato la relazione tra la percentuale di grasso corporeo e l'IMC in tre diversi gruppi etnici a Singapore. Utilizzando i dati di 300 adulti con radici in Cina, Malaysia e India, lo studio ha trovato che la relazione tra la percentuale di grasso corporeo e l'IMC differisce significativamente tra i tre gruppi.

Il team di ricerca ha anche confrontato i loro risultati con i valori di riferimento basati sui dati delle persone bianche, di etnia occidentale, trovando ancora una volta differenze significative: una persona occidentale con la stessa quantità di grasso corporeo aveva un IMC di 30, una persona cinese aveva un IMC di 27 e una persona malese aveva un IMC di 26.

La ricerca evidenzia che le differenze nella struttura corporea potrebbero essere alla base delle differenze nei tassi di obesità. Se l'obesità viene considerata un'eccessiva quantità di grasso corporeo piuttosto che un eccesso di peso, i valori di IMC dell'obesità a Singapore dovrebbero essere regolati verso il basso, secondo lo studio.

Ci sono alternative all'IMC per valutare lo stato corporeo. Queste opzioni includono l'Indice di Massa Grassa (FMI) e il Rapporto Vita-Fianchi (WHR). Uno studio pubblicato su JAMA Network Open nel 2023 ha determinato quale di questi valori ha il maggiore impatto sulla mortalità.

Utilizzando i dati di quasi 388.000 adulti britannici, un team di ricerca guidato dal medico Irfan Khan ha scoperto che il rapport

Inoltre, uno studio del 2023 pubblicato sulla rivista "PLOS One" da un team di ricerca americano guidato dall'Università Rutgers ha trovato che l'IMC (Indice di Massa Corporea) da solo non aumenta il rischio di mortalità. Utilizzando i dati di mezzo milione di adulti americani, lo studio ha dimostrato che la relazione tra IMC e mortalità può variare con l'età e sembra essere legata ad altri fattori di rischio. "Il nostro studio sottolinea le crescenti preoccupazioni riguardo all'uso esclusivo dell'IMC come base per le decisioni cliniche", hanno concluso gli autori dello studio.

Il viaggio di diagnosi dell'obesità - un percorso lungo e tortuoso

A causa dell'aumento globale delle percentuali di obesità, lo specialista in nutrizione Geraldine de Heer suggerisce di mantenere le linee guida tradizionali. "Dovremmo vedere questo come un'opportunità per riflettere sulle nostre abitudini alimentari e sull'attività fisica, soprattutto nei bambini, e cercare di correggere la rotta", suggerisce.

Alcuni esperti credono che il riconoscimento dell'obesità sia in ritardo. "In genere, ci vuole circa sei anni perché un medico informi un paziente della loro obesità", evidenzia Yurdagül Zopf. Questo è preoccupante poiché la condizione è legata a livelli elevati di infiammazione nel corpo e a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari e di alcuni tipi di cancro. "L'IMC è un'indicazione primaria essenziale per questo", dice Zopf, che dirige il Centro Hector per la Nutrizione, l'Esercizio e lo Sport. "Vedo questo in modo positivo, perché tutti sono consapevoli di cosa sia l'IMC".

