- "Avatar", "Titanic", subacqueo - James Cameron compie 70 anni

James Cameron ha molto a cui dedicarsi nei prossimi sette anni. Se i suoi piani per "Avatar" andranno in porto, il regista rilascerà l'ultimo capitolo della serie di fantascienza, il quinto, nelle sale cinematografiche entro il 2031 - con "Avatar 3" previsto per il 2025 e "Avatar 4" in programma per il 2029. L'uomo che compirà 70 anni il 16 agosto sembra non avere tempo per la pensione. Nonostante ciò, ha già superato la sua "quota" a Hollywood e si è superato più volte.

Tris vincitore degli Oscar, Cameron è il re del botteghino da decenni. Il suo dramma catastrofico "Titanic" ha detenuto a lungo il primo posto nella classifica dei film più redditizi al mondo. Poi, il suo film di fantascienza "Avatar - The Way of Water" è balzato al primo posto con un incasso di oltre $2,9 miliardi. Utilizzando la tecnologia 3D all'avanguardia, il regista ha trasportato il pubblico nell'universo futuristico di Pandora, dove i nativi dalla pelle blu vivono in armonia con la natura, minacciati dagli sfruttatori della Terra.

Al secondo posto c'è il blockbuster "Avengers: Endgame" con incassi di poco inferiori a $2,8 miliardi, seguito da "Avatar: The Way of Water" di Cameron ($2,3 miliardi). "Titanic" è al quarto posto, davanti a "Star Wars: Episode VII". Cameron può quindi vantarsi di aver occupato tre posti tra i primi cinque della classifica mondiale.

Cameron, il "Re del Mondo"

Cameron non ha peli sulla lingua. "Sono il re del mondo", ha esclamato quando ha ricevuto l'Oscar per la miglior regia per il suo megahit "Titanic" nel 1998, citando le parole del personaggio principale del suo film, Jack. La sensazionale drama ha vinto undici premi, inclusi i massimi riconoscimenti per il miglior film. L'epica storia d'amore e di disastri della durata di tre ore ha reso le allora sconosciute Kate Winslet nel ruolo di Rose e Leonardo DiCaprio nel ruolo di Jack, superstar. "Titanic" ha infranto i record di incasso e ha fatto piangere il pubblico per settimane.

Lo scorso anno, per celebrare il 25º anniversario, Cameron ha riportato "Titanic" nelle sale cinematografiche con miglioramenti tecnologici. In un'intervista con dpa, ha riflettuto sulla sua ricetta per il successo: "Se si volesse riassumerla in uno slogan, probabilmente sarebbe 'emozione e spettacolo'. Questo vale per 'Titanic' così come per i miei due film 'Avatar', anche se a prima vista sembrano completamente diversi e trattano temi molto diversi". È la combinazione di "un viaggio emotivo e un'esperienza visiva spettacolare" al cinema, ha spiegato ulteriormente.

Impegnato artisticamente

Cameron ha anche rivelato di essere stato artisticamente coinvolto nella creazione di una scena iconica: ha disegnato il ritratto nudo che il giovane artista Jack crea di Rose sul Titanic. Le sue mani sono visibili nei primi piani, ha rivelato il regista. Come mancino, è stato difficile per lui disegnare con la mano destra per seguire i movimenti di DiCaprio.

I fan possono avere un assaggio del lato artistico di Cameron alla Cinémathèque française di Parigi a partire dal gennaio 2025. Saranno esposti più di 300 delle sue opere, inclusi disegni iniziali, foto e storyboard cinematografici.

Da studente delle superiori, si è trasferito con la sua famiglia dal Canada alla California. Il fan della fantascienza ha inizialmente studiato fisica e letteratura inglese al college, poi è passato agli effetti speciali e ai copioni. Il suo primo film "Terminator" è costato solo pochi milioni di dollari ma è stato un grande successo nel 1984 e ha lanciato la carriera di Arnold Schwarzenegger.

Con la sua seconda moglie, Gale Anne Hurd, come produttrice, Cameron ha diretto il thriller di fantascienza "Aliens" (1986) e l'avventura sott'acqua "The Abyss" (1989). Le donne forti hanno accompagnato la sua carriera: dopo la fine del suo terzo matrimonio con la regista Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker"), ha sposato la star di "Terminator" Linda Hamilton. Dal 2000, il quattro volte padre è sposato con l'attrice Suzy Amis. La coppia è attivamente coinvolta in progetti di protezione dell'ambiente e nella promozione di una dieta a base vegetale.

Impegno per la Protezione dell'Ambiente

**Cameron è noto come un esperto esploratore dei fondali marini. Ha immerso

