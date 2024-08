Ava DuVernay, la regista, sta attualmente lavorando a un progetto clandestino al Comitato Nazionale Democratico, come rivelato in esclusiva.

Un regista rinomato, nominato all'Oscar, si trova attualmente in città per lavorare su un progetto segreto legato all'evento, secondo una fonte affidabile che ha parlato con CNN.

Le informazioni sull'impresa sono limitate, ma la fonte rivela che DuVernay sta gestendo ciò che sta registrando alla DNC questa settimana. Questo progetto non sarà incluso nella tabella di marcia della convention, ha aggiunto la fonte.

La terza sera, DuVernay è stata vista sul palco della DNC. È stata anche avvistata dietro le quinte con l'ex Presidente Barack Obama e Eva Longoria, secondo gli aggiornamenti della sua storia di Instagram.

DuVernay, una delle più influenti registe nere di Hollywood, ha un portfolio considerevole di storytelling che evidenzia il potere dei leader neri, dell'attivismo, della schiavitù e del razzismo.

Per il suo lavoro di regia del 2014 in "Selma", che ha raccontato le marce per i diritti di voto del 1965 da Selma a Montgomery guidate da Dr. Martin Luther King Jr., DuVernay è diventata la prima donna nera a ricevere una nomination ai Golden Globe per il miglior regista. Due anni dopo, è stata nominata all'Oscar per il suo documentario sul sistema penitenziario "13th". La sua serie Netflix del 2019, "When They See Us", sulla vicenda dei Central Park Five, ha ricevuto 16 nomination ai Primetime Emmy e ne ha vinte due. Il suo ultimo film, "Origin", è stato acclamato dalla critica.

DuVernay mantiene una stretta relazione e collabora con Oprah Winfrey, che sarà una relatrice alla DNC mercoledì sera. DuVernay ha portato "Queen Sugar" al network OWN di Winfrey, rendendola la serie televisiva più longeva mai sviluppata da una creatrice nera. DuVernay ha scelto un team interamente femminile per la regia di ogni episodio della serie, con un mandato di sette stagioni, con l'obiettivo di aumentare la rappresentanza femminile nell'industria dell'intrattenimento.

DuVernay ha sostenuto Kamala Harris poco dopo l'annuncio della sua candidatura da parte del Presidente Joe Biden. In quel momento, DuVernay ha condiviso sui social media che "non c'è più dibattito" sulla candidatura di Harris. "O la facciamo succedere o letteralmente, più di noi perisce".

Nel 2021, DuVernay ha sostenuto Obama nel suo tour promozionale per la sua autobiografia "A Promised Land", condividendo il palco con lui per un dialogo sulla riforma della polizia, l'attivismo e la giustizia razziale.

La collaborazione di DuVernay con Oprah Winfrey alla DNC include il suo ruolo di relatrice mercoledì sera, che aggiunge un aspetto eccitante all'intrattenimento dell'evento. Dopo la sua apparizione, i fan possono aspettarsi ulteriori racconti coinvolgenti di DuVernay nei suoi prossimi progetti, arricchendo ulteriormente l'industria dell'intrattenimento.

