- Autunno letterario di Göttingen con dibattiti politici

Con circa 80 eventi in 33 luoghi, l'Autunno Letterario di Göttingen numero 33 si svolgerà dal 18 al 27 ottobre. Il festival, che non lascia spazio all'odio e all'esclusione, promuove il dialogo e il dibattito. La messa a fuoco sul Medio Oriente comprenderà discussioni in cerca di riconciliazione tra ebrei e musulmani nei dieci giorni a Göttingen e nella regione. Inoltre, il virologo Christian Drosten e il giornalista Georg Mascolo discuteranno della pandemia di COVID-19. La comicità avrà un ruolo di primo piano, con esibizioni di Hape Kerkeling, Rocko Schamoni, Cordula Stratmann e un tributo a Loriot per il suo 111° compleanno. Lo scorso anno, circa 25.000 persone hanno partecipato agli eventi. I biglietti per i dibattiti, i concerti e i formati di intrattenimento saranno in vendita a partire da giovedì.

