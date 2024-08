- Autostrada 3 in Bassa Franconia parzialmente chiusa da lunedì

Come parte dell'ampliamento a sei corsie, l'autostrada A3 sarà completamente chiusa in determinati tratti durante la notte da lunedì a martedì. La chiusura interesserà il tratto tra gli svincoli Kitzingen-Schwarzach e Wiesentheid in entrambe le direzioni, come annunciato dalla A3 Nordbayern GmbH. La chiusura avrà inizio intorno alle 21:00 e dovrebbe protrarsi fino alle 6:00 del mattino di martedì. L'accesso all'area di servizio Haidt-Sud (direzione Norimberga) non sarà più possibile a partire dalle 19:00. La causa della chiusura è la costruzione di un nuovo ponte per una strada provinciale. Saranno segnalati i percorsi alternativi.

L'annuncio della A3 Nordbayern GmbH include anche la descrizione dettagliata dei percorsi alternativi per gli automobilisti durante la chiusura notturna. Despite the motorway closure, it's important to note that the following paragraphs provide alternatives for motorists to navigate the area efficiently.

