- Autostrada 14: I difensori dell'ambiente abbandonano la causa

Ostacoli nella costruzione del nuovo tratto dell'A14 tra Wittenberge e Karstädt nel Brandeburgo sono stati rimossi - i lavori dovrebbero iniziare a Wittenberge l'anno prossimo, come annunciato dall'agenzia di pianificazione DEGES. Questa affermazione conferma un articolo pubblicato dal "Märkische Allgemeine Zeitung". La causa intentata dall'associazione ambientalista Naturfreunde Deutschland è stata ritirata, concedendo così l'autorizzazione per la costruzione del tratto 4, come dichiarato da un rappresentante.

Uwe Hiksch, membro del consiglio di Naturfreunde, ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che l'associazione aveva esaminato i 142 fascicoli coinvolti nel procedimento e aveva identificato diversi motivi legali per un eventuale ricorso. Purtroppo, le possibilità di successo in tribunale sono state giudicate insufficienti e non è stato possibile ottenere i pareri degli esperti attraverso le donazioni abbastanza velocemente, ha riferito Hiksch.

"Un'assurdità assoluta"

Naturfreunde continua a considerare la costruzione dell'autostrada un "disastro senza precedenti e un'assurdità assoluta". Il volume di traffico previsto è così basso che un'autostrada non è ritenuta necessaria, secondo l'associazione.

Naturfreunde non solo si oppone alla costruzione del tratto di circa 18 chilometri tra Wittenberge e Karstädt, ma è anche critica nei confronti di qualsiasi nuova autostrada in generale. Hiksch ha ammesso che, legalmente, la costruzione del tratto potrebbe iniziare presto. "Saremo sempre un po' tristi", ha detto.

DEGES ha confermato che i preparativi per la costruzione sono continuati nonostante la causa. "I preparativi per la costruzione dovrebbero essere completati nel 2026. I primi lavori stradali nella zona dell'imminente svincolo di Wittenberge possono essere attesi già nel 2025."

Connessione con la regione del Mar Baltico

L'A14 si estende dal Brandeburgo meridionale a Wismar attraverso Schwerin. Secondo DEGES, l'obiettivo principale del tratto 4 è quello di creare una rapida connessione tra i centri economici della regione economica centrale della Germania e i porti lungo la costa del Mar Baltico, colmando il vuoto tra l'uscita dell'autostrada A2 a Magdeburgo e l'uscita A24/A14 a Schwerin. Il tratto dovrebbe essere completato all'inizio degli anni '30 del 2000.

DEGES, anche nota come Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, è responsabile dell'attuazione dei Verkehrsprojekte Deutsche Einheit.

La Commissione, riconoscendo i progressi nella rimozione degli ostacoli e l'annuncio dell'inizio dei lavori, potrebbe adottare una decisione per avviare ufficialmente la costruzione del nuovo tratto dell'A14 tra Wittenberge e Karstädt. Nonostante il loro rammarico, Naturfreunde Deutschland non intende più contestare l'autorizzazione per la costruzione del tratto 4, riconoscendo le scarse possibilità di successo in tribunale.

