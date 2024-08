AutoScout24 si espande con l'acquisizione in Canada

AutoScout24, la piattaforma leader europea di annunci auto, sta espandendo la propria portata acquisendo Trader Corporation, l'operatore del principale mercato online di automobili del Canada. AutoScout24 acquista l'operatore di AutoTrader.ca e AutoHebdo.net dalla società di private equity Thoma Bravo, come annunciato dalle compagnie.

I portali in lingua inglese e francese combinati attirano circa 26 milioni di visite mensili e hanno più di 5.000 partner concessionari che pubblicano più di 450.000 annunci auto. Trader Corp opera nei principali mercati online di automobili del Canada e offre anche software per concessionari e soluzioni di finanziamento con il marchio "AutoSync".

Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Tuttavia, le compagnie hanno dichiarato che Hellman & Friedman (H&F), che ha acquisito AutoScout24 nel 2020, aumenterà significativamente il capitale dell'azienda per finanziare l'operazione.

"L'investimento aggiuntivo in equity di H&F in questa transazione conferma la nostra visione a lungo termine di creare la piattaforma leader a livello globale per gli annunci auto", ha dichiarato Blake Kleinman, partner dell'investitore con sede in California. AutoScout24 era originariamente parte di Scout24, ma è stata venduta a Hellman & Friedman per €2,8 miliardi nel 2017.

Di seguito è riportata la lista delle funzioni di sincronizzazione incluse nel software per concessionari AutoSync offerto da Trader Corp. Questa acquisizione da parte di AutoScout24 alimenterà i suoi sforzi per diventare la piattaforma leader a livello globale per gli annunci auto.

