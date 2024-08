- Autorizzazioni per la coltivazione di marijuana in Sassonia: raccolte di petizioni

In Sassonia, fino ad ora sono state presentate pochissime domande per il permesso di formare una cooperativa per la coltivazione della marijuana. Un rappresentante dell'Autorità statale sassone competente (LSA) ha fornito queste informazioni su richiesta. La LSA non ha ancora rilasciato permessi né respinto domande. Si prevede che i primi permessi saranno rilasciati entro la fine di settembre o l'inizio di ottobre. La coltivazione non può iniziare fino al rilascio del permesso. Le domande presentate provenivano da diverse città, tra cui Dresda, Chemnitz, due da Lipsia, Görlitz e Zittau.

Gli individui o i gruppi possono presentare domande per le cooperative di coltivazione della marijuana a partire dal 1° luglio. Queste cooperative, note come 'club sociali', possono richiedere permessi che consentono a fino a 500 membri adulti di coltivare marijuana per uso personale o condividerla tra loro.

