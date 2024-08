- Autorizzazione rilasciata per la produzione di gas naturale a Borkum

L'estrazione di gas offshore controversa nel Mare del Nord vicino all'isola di Borkum si sta avvicinando. L'Agenzia statale bassa sassone per l'estrazione mineraria, l'energia e la geologia (LBEG) di Hannover ha concesso alla società olandese di energia One-Dyas un'autorizzazione valida per 18 anni per il trivellamento che si estende nel territorio tedesco sotto il fondale marino.

L'autorizzazione è stata rilasciata dopo la revisione e l'approvazione del Ministero dell'Economia della Bassa Sassonia, ha annunciato l'agenzia. È stato concordato che l'estrazione sarebbe terminata anticipatamente non appena la Germania non avrà più bisogno di gas naturale come fonte di energia a causa della transizione energetica prevista. "Tuttavia, finché il gas naturale viene ancora consumato in Germania, è significativamente meno dannoso per il clima rispetto al gas importato", ha detto il presidente del LBEG Carsten Mühlenmeier.

La Germania e i Paesi Bassi stanno negoziando gli accordi

Tuttavia, non è ancora chiaro se il gas verrà effettivamente estratto in futuro vicino al Parco nazionale della Bassa Sassonia Wattenmeer. Da un lato, è ancora necessario un trattato di diritto internazionale con i Paesi Bassi, poiché il gas verrà estratto dalle acque territoriali sia olandesi che tedesche. I negoziati su questo, iniziati nel 2022, sono ancora in corso, secondo il Ministero federale dell'Economia. Non è stata fornita alcuna data di scadenza da un portavoce.

D'altra parte, è lecito attendersi che verrà intentata un'azione legale contro l'autorizzazione del piano in Germania. L'Aiuto tedesco per l'ambiente (DUH) aveva già annunciato lo scorso anno che avrebbe fatto causa se il progetto fosse stato approvato dalle autorità della Bassa Sassonia.

Fino a 13 miliardi di metri cubi di gas

La società One-Dyas pianifica di iniziare l'estrazione del gas da un campo vicino alle isole di Borkum e Schiermonnikoog quest'anno. Il trivellamento è previsto a profondità di 1,5 a 3,5 chilometri. La quantità di gas naturale recuperabile prevista per l'intero progetto è di 4,5 a 13 miliardi di metri cubi. A titolo di confronto: secondo l'Agenzia federale di rete, circa 81 miliardi di metri cubi di gas sono stati consumati in Germania sola lo scorso anno.

Proteste da Fridays for Future e isolani

Le organizzazioni ambientaliste e gli isolani in Germania e nei Paesi Bassi respingono il progetto. Temevano danni ambientali al patrimonio mondiale dell'UNESCO Wattenmeer e alle isole. Inoltre, considerano l'estrazione di gas naturale incompatibile con gli obiettivi climatici. Il movimento per la protezione del clima Fridays for Future ha recentemente protestato a Borkum e davanti al Parlamento della Bassa Sassonia a Hannover contro l'estrazione di gas prevista.

Prima della decisione dell'agenzia statale, il Ministero federale dell'ambiente aveva espresso la sua critica a un'eventuale autorizzazione, affermando che vede "il cemento delle infrastrutture fossili" criticamente e una possibile autorizzazione "con riguardo alla protezione del mare con preoccupazione".

Leggi anche: