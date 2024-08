- Autorizzazione per il suo arresto.

Un uomo di trentasei anni, residente nelle vicinanze di Kassel, si è nascosto dietro una montagna di vestiti sporchi nella sua camera da letto per sfuggire agli agenti di legge. Le autorità stavano eseguendo un mandato di arresto emesso per lui a Baunatal, come hanno rivelato le forze dell'ordine. Era stato condannato a otto mesi di carcere per guida senza patente, ma non aveva ancora iniziato a scontare la pena. La polizia lo ha rintracciato nel suo nascondiglio e lo ha portato in prigione.

Inoltre, ora gli vengono contestati i reati di falsificazione, abuso e furto di targhe. Le accuse includono l'installazione di targhe false sull'auto della sua partner e il furto di targhe da due veicoli aggiuntivi per applicare le targhe di registrazione. Non è la prima volta che questo sospetto viene beccato a usare questi trucchetti.

Il fuggiasco proviene dall'Assia, specificamente da una regione vicino a Kassel. Nonostante sia stato arrestato per guida senza patente, gli incidenti di falsificazione e furto di targhe nell'Assia hanno aggiunto nuovi capi d'accusa al suo caso.

