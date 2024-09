- Autorizzazione per il progetto di verniciatura di Intel a Magdeburgo approvata

Nonostante l'approvazione completa per l'investimento di un miliardo di euro negli stabilimenti Intel a Magdeburgo non sia ancora stata confermata, sono stati concessi i permessi iniziali per le due fabbriche di chip gemelle. Secondo l'organismo di regolamentazione statale, ha approvato tutte le strutture principali e ausiliarie per la fabbrica di semiconduttori. Questa decisione è stata presa dopo una attenta revisione di circa 2000 pagine della domanda di costruzione e una sessione pubblica con i gruppi locali e i municipi.

Il permesso iniziale copre diverse strutture, come due edifici di fabbrica con i loro edifici ausiliari, impianti di raffreddamento, stazioni di trasformatore, magazzini e centri dati. Tuttavia, le strutture di produzione e emissione sono escluse da questo permesso e saranno sottoposte a un processo di approvazione separato.

Intel prevede di avviare la costruzione di due fabbriche di chip a Magdeburgo, con un investimento iniziale di circa 30 miliardi di euro. Tuttavia, la Commissione UE deve ancora approvare il finanziamento del governo federale per diversi miliardi di euro.

La commissione ha concesso l'approvazione per le strutture principali e ausiliarie della fabbrica di semiconduttori, che è responsabile del controllo di tali investimenti negli stati membri dell'UE. Intel attende con impazienza l'approvazione completa della Commissione UE per l'investimento di un miliardo di euro nei loro stabilimenti, poiché il successo del progetto dipende in gran parte da esso.

