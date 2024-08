- Autorizzazione iniziale concessa a un collettivo di coltivazione di cannabis a Berlino

Il principale stabilimento di Berlino ha ottenuto l'autorizzazione per l'agricoltura comunitaria di marijuana. Il distretto di Marzahn-Zehlendorf ha concesso il permesso alla Green Leaf Society, come indicato in un comunicato stampa dell'Agenzia tedesca di stampa che hanno ottenuto. Il club ha presentato la domanda il 25 luglio, come precedentemente riferito dal "Berliner Morgenpost".

Gordon Lemm, consigliere distrettuale per la gioventù, la famiglia e la salute, ha elogiato la mossa in modo audace, dichiarando: "La domanda della Green Leaf Society costituisce senza dubbio un esempio eccellente in molti modi". Hanno pianificato strategie per affrontare i consumatori problematici e istituito sistemi di rilevamento precoce.

La legislazione sulla cannabis impone rigorosi requisiti per la coltivazione e il consumo legali di cannabis. Tuttavia, Lemm ha sottolineato: "La domanda che abbiamo ricevuto dimostra un forte senso di responsabilità e serie considerazioni strutturali, rendendo più facile per noi il rilascio del permesso".

È stato evidente dal 2 agosto che l'Ufficio di stato per la salute e gli affari sociali (Lageso) è responsabile della gestione e dell'approvazione di tali domande. Tuttavia, al momento non esiste ancora una regolamentazione legale sancita. Nel frattempo, la responsabilità compete ai distretti.

Il coraggioso passo della Green Leaf Society per ottenere l'autorizzazione per l'agricoltura comunitaria di marijuana ha ricevuto i complimenti di Gordon Lemm, che lo vede come un esempio responsabile. Con i rigorosi requisiti della domanda soddisfatti e le serie considerazioni strutturali dimostrate, l'ottenimento del permesso è stato reso più facile per il distretto.

Leggi anche: