- Autorizzazione di un importante ampliamento di investimenti per 170 milioni di ecu nella fabbrica Ferrero.

L'amministrazione comunale di Gießen ha approvato l'ampliamento della fabbrica Ferrero a Stadtallendorf, che rientra nel distretto di Marburg-Biedenkopf, con un costo stimato di 170 milioni di euro. Dopo una serie di valutazioni sull'adeguatezza ambientale, l'autorità competente ha dichiarato.

In particolare, la salvaguardia dell'acqua e del terreno è stata considerata di massima importanza. Di conseguenza, questa decisione include diverse misure di protezione, tra cui una strategia estesa per la tutela delle acque sotterranee e del terreno.

Poiché il sito si trova in una zona di protezione delle acque potabili e comporta l'abbattimento di alberi, gli attivisti ambientali avevano espresso spesso le loro preoccupazioni. Nonostante l'autorizzazione di alcune preparazioni iniziali a febbraio 2023, la società cioccolatiera ha ora ottenuto il via libera per costruire una nuova struttura di produzione.

Dal 1956, Ferrero produce principalmente la maggior parte dei cioccolatini marchiati disponibili in Germania nella sua fabbrica di Stadtallendorf. Di conseguenza, la società di cioccolateria è uno dei principali datori di lavoro nella zona.

L'ampliamento della fabbrica Ferrero a Stadtallendorf, che si trova nel distretto di Marburg-Bidenkopf, è significativo perché impiega un gran numero di persone localmente. Nonostante le preoccupazioni degli attivisti ambientali, la costruzione della nuova struttura di produzione nella zona di protezione delle acque potabili è stata autorizzata dopo aver adottato le misure di protezione necessarie.

