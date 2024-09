- Autorità tedesche istruiranno e addestreranno gli imam locali

La CSU, il partito della Baviera, sostiene la restrizione dell'influenza straniera sui leader religiosi musulmani nelle moschee tedesche. Secondo Klaus Holetschek, il capo della fazione, solo gli imam che hanno completato la loro formazione in Germania dovrebbero essere autorizzati a lavorare qui. Attualmente, la maggior parte dei leader religiosi islamici attivi in Germania non hanno seguito una formazione nel paese.

A livello nazionale, la formazione di base per gli imam è disponibile, ma viene offerta solo al Collegio Islamico di Osnabrück, con 26 persone che hanno completato gli studi lo scorso anno. In Baviera, è disponibile un corso di laurea in "scienze religiose islamiche" all'Università di Erlangen, anche se non leads a una certificazione riconosciuta per gli imam. L'espansione del programma è in fase di valutazione, secondo l'università.

"Imam sulla Costituzione"

"Molti imam attivi in Germania vengono attualmente inviati dall'estero", afferma Holetschek. "Abbiamo bisogno di trasparenza nella formazione e di standard che si conformino ai nostri principi!" E' importante garantire che i predicatori e i leader religiosi musulmani rispettino la Costituzione. I critici sostengono che gli imam inviati dalla Turchia servono principalmente a rafforzare l'Islam dello stato turco. Di conseguenza, il governo federale ha raggiunto un accordo con la Turchia, secondo cui 100 imam dovrebbero essere formati in Germania ogni anno, alla fine sostituendo i leader religiosi nominati dallo stato.

"Il governo federale sta agendo in modo caotico contro l'islamismo politico", afferma Holetschek. "E' innegabile: mentre si sostiene la libertà religiosa e la separazione tra stato e comunità religiose, tutte le iniziative nazionali dovrebbero concentrarsi sull'offrire istruzione accademica e spirituale agli imam in Germania". In altre parole, un imam che spera di lavorare qui deve aver completato la sua formazione in Germania.

Organizzazioni: Tieni lo Stato Lontano

La formazione degli imam in Germania è stata un problema controverso per decenni e presenta particolari sfide. Molte organizzazioni islamiche sostengono che lo stato non dovrebbe immischiarsi nella formazione dei leader religiosi. Le comunità musulmane trovano difficile permettersi gli imam a meno che non siano finanziati dall'estero.

A differenza, ad esempio, della Chiesa cattolica romana, l'Islam globale non ha una struttura gerarchica. Non ci sono partner di negoziazione per le autorità tedesche oltre ai loro territori locali o denominazioni religiose che possono essere considerati vincolanti a livello regionale o denominazionale. Di conseguenza, l'Islam turco è strutturato in modo diverso dall'Islam dell'Afghanistan o dei paesi del Nord e dell'Africa orientale.

