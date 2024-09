- Autorità statunitensi: sei ostaggi liberati da Gaza con morti segnalati

I reporti suggeriscono che l'esercito israeliano abbia apparentemente recuperato i resti di sei ostaggi nella Striscia di Gaza, tra cui il cittadino americano-israeliano Hersh Goldberg-Polin, come menzionato in una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden all'alba. In precedenza, il Ministero degli Esteri israeliano aveva diffuso una dichiarazione della famiglia che confermava la morte del loro caro figlio e fratello. Inizialmente, le forze israeliane avevano annunciato di aver scoperto diversi corpi durante un'operazione nella Striscia di Gaza.

Al momento, le operazioni militari continuano nella zona e viene eseguito un processo per recuperare e identificare i corpi, che potrebbe richiedere diverse ore, come comunicato dall'esercito tramite i social media la scorsa notte. Inizialmente, non era chiaro se questi corpi appartenessero a prigionieri israeliani. La notizia ha scatenato manifestazioni in Israele. L'esercito non ha condiviso ulteriori informazioni nelle ore mattutine.

Il conflitto nella Striscia di Gaza ha portato a importanti operazioni militari, con il recupero di sei ostaggi, tra cui Hersh Goldberg-Polin. Questo recupero ha suscitato controversie e emozioni, mentre si attendono ulteriori dettagli sull'identità dei corpi recuperati.

