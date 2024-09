Disaccordo globale nella regione del Medio Oriente - Autorita' statunitensi: La maggior parte dei termini di negoziazione degli ostaggi sono stati risolti

Secondo le autorità americane, un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che include uno scambio di prigionieri, è quasi finalizzato, con un tasso di completamento del 90%. Un alto funzionario statunitense ha dichiarato che su 18 punti, 14 sono già stati finalizzati. Tuttavia, rimangono ostacoli riguardo alle condizioni per lo scambio di prigionieri israeliani e palestinesi, nonché incertezze riguardo al ritiro dell'esercito israeliano dalla Striscia di Gaza.

Il funzionario statunitense ha rivelato che circa 300 prigionieri palestinesi potrebbero essere liberati in cambio di ostaggi israeliani detenuti da Hamas. Secondo il piano, "X" numero di prigionieri palestinesi verrà rilasciato per ogni ostaggio, inclusi quelli in detenzione perpetua. Ha espresso rammarico per l recenti uccisioni di sei ostaggi, rendendo le trattative più complesse a causa del numero ridotto di ostaggi disponibili per lo scambio. "È devastante". Inoltre, Hamas ha minacciato di eseguire ulteriori ostaggi.

Israele sostiene che più di 100 ostaggi rimangono in loro possesso.

Nella prima fase, il funzionario ha dichiarato che tutti i prigionieri femminili, i feriti e gli uomini di età superiore ai 50 anni dovrebbero essere liberati. Inoltre, sono previste disposizioni per l'evacuazione pacifica dei membri feriti di Hamas dalla Striscia di Gaza.

L'attacco dello scorso ottobre contro Israele, orchestrato da Hamas e da organizzazioni palestinesi estremiste, ha causato la morte di oltre 1.200 persone e il rapimento di circa 250 ostaggi nella Striscia di Gaza. Israele ha risposto con raid aerei e un attacco terrestre a Gaza. Secondo i registri israeliani, 101 individui rimangono in custodia presso Hamas. Il numero esatto di sopravvissuti è incerto.

Le trattative tra Israele e Hamas, facilitate dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall'Egitto, sono in corso da mesi per garantire una tregua e il rilascio degli ostaggi. Tuttavia, questi colloqui non hanno ancora prodotto risultati significativi.

Netanyahu sotto pressione

Dopo la perdita di sei ostaggi in più, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è sottoposto a critiche sempre più pressanti. Egli sottolinea l'importanza di proteggere gli interessi strategici e insiste nel mantenere il controllo sulla cosiddetta "Striscia di Philadelphi", una fascia di 14 chilometri che confina con la Striscia di Gaza e l'Egitto. both Hamas and Egypt demand that Israel withdraw its troops from this area.

Il funzionario statunitense ha chiarito che la Striscia di Philadelphi non è esplicitamente menzionata nell'accordo, sebbene esso preveda il ritiro delle forze militari israeliane dalle aree densamente popolate nella Striscia di Gaza. C'è un dibattito in corso su se la Striscia di Philadelphi rientri in questa categoria. "Di conseguenza, Israele ha recentemente proposto un piano che mira a ridurre significativamente la sua presenza in questa zona", ha notato. Il completo ritiro delle truppe israeliane è previsto solo per la fase successiva dell'accordo.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione degli ostaggi in corso e l'impatto che essa ha sulla vita dei civili. Nonostante i progressi compiuti nell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, l'Unione Europea ha chiesto una soluzione completa e umana, che garantisca il rilascio di tutti i

Leggi anche: