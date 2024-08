Autorità statunitensi: complotto di assassinio iraniano sventato - Trump è stato preso di mira dai media

Arrestato il pakistano di 46 anni che avrebbe dovuto entrare negli Stati Uniti in aprile per avanzare un complotto. L'uomo è stato arrestato il 12 luglio mentre tentava di lasciare il paese.

Il fine del complotto sarebbe stato quello di vendicare la morte del comandante delle Forze Quds Qassem Soleimani, ucciso in un attacco con drone degli Stati Uniti in Iraq nel gennaio 2020. L'attacco era stato ordinato dall'allora presidente Trump.

Il Dipartimento della Giustizia non ha specificato i potenziali obiettivi del complotto. Tuttavia, CNN ha riferito che funzionari statunitensi anonimi hanno detto che gli investigatori credono che Trump e altri funzionari governativi attuali e precedenti fossero potenziali obiettivi.

Il direttore dell'FBI Christopher Wray ha detto che l'uomo arrestato aveva "stretti legami" con l'Iran. Si dice che abbia cercato di ingaggiare killer negli Stati Uniti, che in realtà erano informatori undercover. Wray ha detto che ingaggiare killer era un metodo "strappato direttamente dal manuale iraniano".

In seguito, il portavoce del Ministero degli Esteri del Pakistan Mumtaz Zahra Baloch ha detto che il loro governo era in contatto con le autorità statunitensi riguardo al caso.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha detto che non ci sono prove che colleghino il 46enne al tentato assassinio di Trump durante un comizio elettorale a Butler, Pennsylvania il 13 luglio. Trump è scampato per un pelo alla morte, essendo stato colpito da un proiettile di un fucile semi-automatico sulla sua orecchia destra.

Il presunto tiratore, il 20enne Thomas Matthew Crooks, è stato ucciso da un cecchino dei Servizi Segreti. Le autorità credono che Crooks abbia agito da solo.

I media statunitensi avevano riferito alcuni giorni dopo il tentato assassinio che le misure di sicurezza per Trump erano state aumentate a causa di un presunto complotto iraniano per l'assassinio prima dell'incidente di Butler. Tuttavia, hanno notato che non c'era alcun legame tra i presunti piani iraniani e il tentato assassinio di Butler. Teheran ha negato i resoconti del presunto complotto iraniano per l'assassinio.

Garland ha detto martedì che il suo dipartimento ha lavorato attivamente per contrastare gli "audaci e implacabili" sforzi dell'Iran per vendicarsi della morte di Soleimani da anni.

