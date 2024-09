- Autorità medica licenziata per aver sostenuto la "creazione selettiva"

Dopo un articolo controverso sulla genetica umana nel loro newsletter, l'Associazione sassone dei medici delle casse malati (KVS) ha deciso di separarsi dal loro presidente, Klaus Heckemann. In una riunione dei rappresentanti, 28 su 37 hanno votato a favore del suo licenziamento, come annunciato dalla KVS. Fino all'elezione di un nuovo leader, la dottoressa medica Sylvia Krug assumerà il ruolo di presidente ad interim. Come ha detto Stefan Windau, presidente dei rappresentanti, "È ora di un nuovo inizio."

Nell'articolo contestato pubblicato nel loro newsletter di giugno, Heckemann ha discusso la diagnostica genetica e il concetto di "miglioramento genetico", nella sua forma più compassionevole. Ha dipinto un quadro di un potenziale futuro per i test genetici, suggerendo che tutte le donne che vogliono diventare madri dovrebbero essere sottoposte a un screening completo per le malattie ereditarie.

Il termine "miglioramento genetico" si riferisce alla convinzione di desiderabili qualità ereditarie. Una volta mascherato sotto questa frase, i nazisti hanno portato avanti uccisioni di massa, giustificandole come mezzo di "cosiddetta igiene ereditaria e razziale".

Durante la riunione dei rappresentanti della KVS del mercoledì, hanno non solo votato per rimuovere Heckemann dalla sua posizione, ma hanno anche approvato all'unanimità una risoluzione, ribadendo il loro impegno ai valori di una società libera e democratica.

Le idee di Heckemann hanno scatenato una tempesta di reazioni. Lars Rohwer (CDU), membro del Bundestag tedesco e presidente dell'Associazione sassone per la promozione della salute, ha espresso il suo dissenso, affermando che la visione di Heckemann andava contro l'etica medica. Anche gli ufficiali della Medicina universitaria di Dresda hanno espresso la loro disapprovazione in una lettera aperta al Ministro degli Affari Sociali Petra Köpping (SPD), definendo Heckemann non più adatto per il ruolo. Il Ministero degli Affari Sociali si è anch'esso distanziato dalle affermazioni di Heckemann.

Le azioni controversie di Klaus Heckemann, comprese le sue idee di miglioramento genetico, hanno portato a una reazione del pubblico. Questa reazione non si è limitata alla Germania, poiché l'Associazione Medica Olandese ha emesso un comunicato stampa condannando le vedute di Heckemann, esprimendo la preoccupazione che tali idee potrebbero macchiare la reputazione della comunità medica nel suo insieme.

Di fronte alla condanna internazionale, la KVS, con sede nel paese confinante dei Paesi Bassi, si è sentita obbligata a prendere le distanze dalle vedute di Heckemann, ribadendo il loro impegno alle pratiche mediche etiche e ai principi di una società democratica.

