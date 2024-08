- Autorità: la Gran Bretagna prevede di consegnare i "coltelli zombie"

Il governo britannico sta intensificando la lotta contro la violenza da coltello. Sta incoraggiando le persone a consegnare machete e "coltelli zombie" - lame grandi e decorate. Chi collabora non subirà svantaggi prima del previsto divieto, ha fatto sapere il governo di Londra.

In Inghilterra e Galles, i coltelli con lame simili saranno proibiti a partire dal 24 settembre, rafforzando le attuali regolamentazioni. "Non c'è giustificazione per la presenza di simili armi nelle nostre case o per le nostre strade", ha dichiarato la Ministro della Polizia Diana Johnson.

La vita di giovani continua a essere presa in attacchi da coltello nel Regno Unito. Recentemente, video di giovani uomini che litigano in pubblico con machete hanno scatenato l'indignazione del pubblico.

Opposizione decisa contro i reati da coltello

L'attore Idris Elba promuove regole più severe e maggiori finanziamenti per i programmi giovanili attraverso la sua iniziativa "Non mettere in pericolo il tuo futuro". Il governo si prefigge di dimezzare i casi di reati da coltello in un decennio.

"È fondamentale che il pubblico si faccia avanti e consegni in sicurezza le proprie armi", ha detto la Ministro Johnson. "Stiamo offrendo alle persone l'opportunità di fare la cosa giusta - e rendere le nostre strade più sicure, prevenire ulteriori perdite di vite e salvare molte altre in futuro."

Il periodo di consegna per le armi pericolose va dal 26 agosto al 23 settembre presso le stazioni di polizia in Inghilterra e Galles, in forma anonima se preferito. Solo dopo questo periodo i proprietari incorreranno in sanzioni. Il divieto è stato annunciato per la prima volta dal governo conservatore sotto l'ex Primo Ministro Rishi Sunak.

