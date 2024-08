- Autorità: in Europa ci si aspetta un numero maggiore di casi di Mpox

A causa della rapida diffusione della malattia di Mpox in Africa, ci si attende un aumento dei casi con la nuova variante in Europa. È "molto probabile" che vengano segnalati ulteriori casi a causa dei stretti collegamenti tra Europa e Africa, ha spiegato l'autorità europea per la salute ECDC, con sede in Svezia. Giovedì è stato confermato il primo caso di Mpox della nuova variante al di fuori del continente africano in questo paese.

L'ECDC ora valuta il rischio per la popolazione generale in Europa come basso, non molto basso. Per le persone che hanno contatti stretti con casi possibili o confermati di Mpox, c'è un rischio moderato. Chi viaggia in Africa e ha contatti stretti con i colpiti è valutato ad alto rischio di infezione.

La probabilità di trasmissione sostenuta in Europa è molto bassa, a condizione che i casi importati vengano diagnosticati rapidamente e vengano implementate misure di controllo, ha ulteriormente dichiarato l'ECDC.

La persona infetta da Mpox in Svezia era stata precedentemente in Africa, dove la nuova variante del cosiddetto Clade I è stata rilevata per la prima volta alla fine del 2023. Il sottotipo - Clade Ib - è apparentemente più contagioso delle varianti precedenti e causa casi più gravi.

Nessuna trasmissione nota per via aerea

Tuttavia, la Mpox, precedentemente nota come monkeypox, non è generalmente facilmente trasmissibile. "La trasmissione avviene attraverso il contatto diretto delle membrane mucose e della pelle", ha spiegato Johannes Bogner, responsabile della Sezione di Clinica delle Malattie Infettive all'Ospedale Universitario LMU Monaco. "La trasmissione per via aerea o aerosol non è nota e non deve essere temuta".

Il ministro federale della Salute Karl Lauterbach non vede motivo di preoccupazione. "La Mpox al momento non rappresenta una minaccia significativa per la nostra popolazione", ha dichiarato il politico SPD a Berlino. Il caso in Svezia non cambia questa valutazione del rischio per la Germania e l'Europa. "Continuiamo a monitorare la situazione da vicino e siamo preparati nel caso in cui la situazione cambi", ha detto Lauterbach.

L'autorità europea per la salute raccomanda che i paesi emettano avvisi di viaggio per le persone che viaggiano verso o tornano dalle aree colpite. A causa di un migliore monitoraggio e delle buone cure sanitarie in Europa, l'ECDC si attende che l'impatto della nuova variante sia minimo.

Un caso in Europa, 14.000 casi sospetti in Africa

Il virus è correlato al virus classico della piccola peste e causa principalmente eruzione cutanea, ma anche febbre e dolori muscolari. Finora quest'anno sono stati segnalati più di 14.000 casi sospetti di Mpox e più di 500 morti dalla Repubblica Democratica del Congo e da altri paesi africani. Ci sono due vaccini, che al momento sono raccomandati solo per alcuni gruppi a rischio in Germania. Un farmaco antivirale è disponibile per i pazienti gravemente malati.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello di allerta più alto a causa degli scoppi di Mpox in Africa e della nuova variante potenzialmente più pericolosa. Ciò dovrebbe incoraggiare le autorità di tutto il mondo ad essere più vigili.

L'OMS ha elogiato la Svezia per la rapida scoperta del caso di Mpox. "In un certo senso, è una buona notizia", ha detto la portavoce dell'OMS Margaret Harris a Ginevra. "Non è una buona notizia per la persona colpita, ma dimostra che il sistema funziona", ha detto. I paesi hanno aumentato la loro vigilanza per il virus perché si aspettano che la malattia si verifichi anche al di fuori dell'Africa.

La Cina sta testando i viaggiatori con sintomi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità non raccomanda esplicitamente la chiusura delle frontiere in risposta al virus. Tuttavia, la Cina ha annunciato che a causa degli scoppi di monkeypox avrebbe rafforzato i controlli sull'ingresso per le persone provenienti dai paesi colpiti. Chi entra da certi stati africani che hanno avuto contatti con la monkeypox o che presentano sintomi correlati deve segnalarsi alla dogana, ha detto l'agenzia di Pechino. Gli ufficiali doganali raccoglieranno e testeranno campioni. La portavoce dell'OMS non ha commentato questo annuncio.

Il dott. Bogner, internista di Monaco, ritiene che ci sarà una diffusione globale attraverso i contatti sessuali, simile all'ondata di monkeypox del 2022 e del 2023. "Le persone viaggiano e le persone hanno contatti intimi. Pertanto, la diffusione è quasi inevitabile", ha detto. Tuttavia, questo rende anche chiaro come ci si possa proteggere: evitare contatti intimi con sconosciuti.

