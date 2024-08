- Autorità giudiziaria dell'Unione europea, spesso definita Corte suprema dell'UE

Giovani ospitati in istituti di correzione minorile sono esentati dal ricevere i benefici di sicurezza fondamentali, come deciso dalla Corte Sociale di Bassa Sassonia-Bremena. La legge nega i benefici alle persone che risiedono in strutture che applicano limitazioni della libertà ordinate dalla corte, ha chiarito la corte nel suo giudizio del 20 giugno. Ciò include tutti i tipi di limitazioni della libertà, come il carcere minorile, che ha una "natura custodiale" e viene classificato come una forma di limitazione della libertà. Poiché ci sono state interpretazioni diverse nella pratica legale, la corte ha riconosciuto l'importanza della questione e ha permesso un appello alla Corte Federale Sociale.

Un adolescente che aveva ricevuto i fondi di sicurezza fondamentali da Peine ha intentato una causa dopo aver scontato una pena di due settimane nel carcere minorile nel 2019. Dopo aver scoperto il carcere, l'ufficio di collocamento ha richiesto il rimborso di 400 euro per quel periodo, sostenendo che non era possibile richiedere i benefici durante una limitazione della libertà. Tuttavia, l'individuo interessato ha sostenuto che l'esclusione legale dei benefici non si applicava al suo caso, poiché il carcere minorile non era una pena e quindi non costituiva un tipo di punizione criminale.

In modo sorprendente, la Corte Sociale di Bassa Sassonia ha sostenuto la posizione legale dell'ufficio di collocamento. Anche se il carcere minorile, date le peculiarità del diritto penale minorile, può essere modificato in qualsiasi momento, la legge attuale mira alle limitazioni della libertà in generale. Il legislatore intendeva trasmettere che le persone che vivono una limitazione della libertà non hanno diritto ai fondi di sicurezza fondamentali.

