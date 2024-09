Autorità di controllo dell'UE: ritardo nel versamento dell'aiuto per il coronavirus

L'Unione Europea ha introdotto il fondo COVID-19 nel 2021 per far fronte alle conseguenze della pandemia. La caratteristica principale è il Meccanismo per la ripresa e la resilienza (MRR), del valore di 724 miliardi di euro. Questo fondo aiuta gli Stati membri dell'UE a investire in tecnologie verdi emergenti e avanzamenti digitali. Tuttavia, c'è un intoppo: questi fondi devono essere utilizzati entro agosto 2026 e sono soggetti a diverse condizioni.

Due anni prima della scadenza, i paesi dell'UE avevano utilizzato solo circa un terzo dei fondi assegnati e raggiunto solo il 30% dei loro obiettivi, secondo la revisora Ivana Maletic. La Commissione ha riferito che 225 miliardi di euro erano stati distribuiti entro febbraio.

Maletic ha anche notato che una parte sostanziale dei fondi è destinata a misure irrealizzabili. I ritardi indicano che progetti come le iniziative sull'idrogeno dell'Italia o i piani di protezione dalle alluvioni della Romania potrebbero non essere completati entro la scadenza prevista. Purtroppo, la Commissione UE non può recuperare i fondi distribuiti, poiché questa opzione non è prevista dai regolamenti.

Il fondo di aiuti dell'UE proviene principalmente dall'iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron, con l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel (CDU) che alla fine l'ha appoggiata. La Commissione Europea ottiene i miliardi attraverso il prestito sul mercato dei capitali e li distribuisce agli Stati membri sotto forma di contributi o prestiti.

